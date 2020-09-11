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Cinema

Confira os filmes em cartaz nos cinemas drive-in no ES de 10 a 16 de setembro

O destaque fica com a estreia do longa de animação 'SCOOBY! O Filme', ele narra a história da origem do grupo de mistérios

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 13:26
O filme de animação
O filme de animação "SCOOBY! O Filme" estreia no Brasil na quinta (10) Crédito: Reprodução/ "SCOOBY! O Filme"

CYNESYSTEM DRIVE-IN

ESTREIA

  • SCOOBY! O FILME
  • 1h34min, Comédia, Animação, Família  (DUB)
  • Sinopse: O longa é uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
  • Quando: De quinta-feira (10) a quarta-feira (16), às 18h30 e 20h30. 

EM CARTAZ

  • TRUQUE DE MESTRE: O SEGUNDO ATO 
  • 2h10min, Suspense, Ação, Comédia (LEG)
  • Sinopse: Em Truque de Mestre: O Segundo Ato, após enganarem o FBI, os cavaleiros Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson) e Jack Wilder (Dave Franco) estão foragidos. Eles seguem as ordens de Dylan Rhodes (Mark Ruffalo), que continua trabalhando no FBI de forma a impedir os avanços na procura dos próprios cavaleiros. Paralelamente, o grupo planeja seu novo ato: desmascarar um jovem gênio da informática, cujo novo lançamento coleta dados pessoais dos usuários.
  • Quando: De quinta-feira (10) a quarta-feira (16), às 22h30

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