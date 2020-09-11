Confira os filmes em cartaz nos cinemas drive-in no ES de 10 a 16 de setembro

CYNESYSTEM DRIVE-IN
- Local: Espaço Patrick Ribeiro, Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N- Goiabeiras, Vitória
- Ingressos: Vendas por meio do site Ingresso.com
- Valor: R$ 15, de segunda a quinta; R$ 20, de sexta a domingo (preço promocional de estreia, por pessoa, em vigor por tempo indeterminado). Serão permitidas 4 pessoas por veículo
- Para mais informações sobre o Drive-in acesse a matéria completa
ESTREIA
- SCOOBY! O FILME
- 1h34min, Comédia, Animação, Família (DUB)
- Sinopse: O longa é uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- Quando: De quinta-feira (10) a quarta-feira (16), às 18h30 e 20h30.
EM CARTAZ
- TRUQUE DE MESTRE: O SEGUNDO ATO
- 2h10min, Suspense, Ação, Comédia (LEG)
- Sinopse: Em Truque de Mestre: O Segundo Ato, após enganarem o FBI, os cavaleiros Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson) e Jack Wilder (Dave Franco) estão foragidos. Eles seguem as ordens de Dylan Rhodes (Mark Ruffalo), que continua trabalhando no FBI de forma a impedir os avanços na procura dos próprios cavaleiros. Paralelamente, o grupo planeja seu novo ato: desmascarar um jovem gênio da informática, cujo novo lançamento coleta dados pessoais dos usuários.
- Quando: De quinta-feira (10) a quarta-feira (16), às 22h30