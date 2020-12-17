Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 17 a 23 de dezembro

ESTREIA
- MULHER MARAVILHA 1984
- 2h 31min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Patty Jenkins / Elenco: Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig
- Sinopse: Durante o período de ouro dos anos 1980, Diana Prince (Gal Gadot) tem algumas surpresas pela frente. Além de conhecer a Dra. Barbara Minerva (Kristen Wiig), uma antropóloga que esconde ser a poderosa e malvada Mulher-Leopardo, Diana entrará em contato ainda com o inescrupuloso Max Lord (Pedro Pascal), um homem capaz de tudo para atingir seus objetivos. Sem saber o que o futuro lhe reserva, a heroína Mulher-Maravilha está prestes a enfrentar seus piores inimigos, com direito a um surpreendente reencontro com seu amor Steve Trevor (Chris Pine). Da premiada diretora dos sucessos Mulher-Maravilha (2017) e Monster: Desejo Assassino (2003).
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 16h45, 19h45. Sala 7 (dub): 14h30, 17h30, 20h30. Sala 2: 14h15, 17h15, 20h15. Sala 3: 15h, 18h, 21h. Sala 4: 20h
- Cine Jardins, sala 1: 14h (dub); 17h (dub); 20h (exceto quinta-feira)
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h, 20h. Sala 2: 17h30, 20h30
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 14h, 17h25, 20h50. Sala 2 (dub): 13h10, 16h40, 20h10. Sala 7 (dub): 14h20, 17h45, 21h10. Sala 8: 15h50 (dub), 19h15
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 17h20 (dub), 20h45. Sala 2: 12h25, 15h50, 19h15. Sala 3: 13h10, 16h40, 20h10. Sala 8: 14h20 (dub), 17h45, 21h10
- Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h (dub), 16h (dub), 19h, 21h50 (dub). Sala 2: 14h (dub), 17h, 20h (dub). Sala 3: 15h, 18h (dub), 21h
- Cine Araújo Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 13h30, 16h30, 19h30. Sala 2 (dub): 18h30. Sala 3 (dub): 11h, 14h, 17h, 20h. Sala 4 (dub): 11h30, 14h30, 17h30, 20h30. Sala 5 (dub): 15h, 18h, 21h
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h20, 17h10, 20h. Sala 2 (dub): 14h30, 17h30, 20h30. Sala 4 (dub): 14h10, 17h20, 20h15
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h20, 17h10, 20h. Sala 2 (dub): 20h15. Sala 3 (dub): 14h30, 17h30, 20h30
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 3 (dub): 14h (exeto domingo), 17h, 20h. Sala 4 (dub): 16h, 19h, 22h. Sala 5: 15h (dub), 18h (dub) (exceto sexta), 21h (exceto sexta)
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 18h, 21h
- Cine Ritz Guarapari, sala 1: 20h. Sala 3 (dub): 17h30, 20h30
- Cine Unimed Shopping Sul (dub): 18h30, 19h45
- Cine Ritz Perim Center: 17h10 (dub), 19h30, 20h15 (dub)
- QUANDO HITLER ROUBOU O COELHO COR DE ROSA
- 120 minutos / Drama
- Direção: Caroline Link / Elenco: Carla Juri, Jusutus von Donahnyi e Oliver Masucci
- Sinopse: Adaptação do livro infantojuvenil de Judith Kerr, o filme acompanha uma menina judia que entra na adolescência ao mesmo tempo em que vê o mundo ao seu redor mudar completamente. Depois do desaparecimento de seu pai em 1933, ela e a família saem da Alemanha e fica claro que suas vidas jamais serão as mesmas.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 18h30 (exceto quinta-feira)
- BABENCO, ALGUÉM TEM QUE OUVIR O CORAÇÃO E DIZER: PAROU
- 1h 15min / Documentário
- Direção: Bárbara Paz
- Sinopse: Hector Babenco foi um cineasta que viveu e morreu realizando o que fazia sua vida ter algum sentido: A sétima arte. Em relatos marcantes sobre as memórias, amores, reflexões, intelectualidade e a frágil condição de saúde do artista, o documentário revela o quanto seu amor pelo cinema o manteve vivo por tantos anos.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 20h45 (exceto quinta-feira)
EM CARTAZ
- 10 HORAS PARA O NATAL
- 90 min. / Família, Comédia
- Direção: Cris D'Amato / Elenco: Luis Lobianco, Giulia Benite, Pedro Miranda (II)
- Sinopse: Cansados de passar noites de Natal sem graça depois que seus pais se separaram, Julia (Giulia Benite), Miguel (Pedro Miranda) e Bia (Lorena Queiroz) bolam um plano para reunir novamente Marcos Henrique (Luis Lobianco) e Sônia (Karina Ramil) e, assim, relembrar os velhos tempos em que esperavam o Papai Noel como uma família. Mas, se quiserem colocar sua ideia em prática, os irmãos terão que correr contra o tempo, pois faltam apenas 10 horas para o Natal.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4: 13h50
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 14h50
- Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h, 17h
- AMIZADE MALDITA
- 83 min, Suspense, Terror
- Direção: Brandon Christensen / Elenco: Keegan Connor Tracy, Sean Rogerson, Jett Klyne
- Sinopse: Em "Amizade Maldita", Beth (Keegan Connor Tracy) e Kevin (Sean Rogerson) percebem que seu filho de oito anos tem passado grande tempo com um novo amigo imaginário, chamado Z. O que inicialmente parece normal para a idade, logo se transforma em algo sombrio, levando o casal a desconfiar que Z pode ser alguma coisa que não esteja apenas na cabeça do filho.
- HORÁRIOS
- Cine Araújo Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 21h30
- COMO CÃES E GATOS 3
- 90 min / Infantil
- Direção: Sean McNamara
- Sinopse: Já se passaram 10 anos desde a criação da Grande Trégua, um elaborado sistema de vigilância conjunta de espécies projetado e monitorado por cães e gatos para manter a paz quando surgem conflitos. Mas quando um vilão tecnológico invade as redes sem fio para usar as frequências ouvidas apenas por cães e gatos, ele as manipula para o conflito, e a batalha mundial entre cães e gatos está de volta. Agora, uma equipe de agentes inexperientes e nunca testados terá que usar seus instintos animais à moda antiga para restaurar a ordem e a paz entre cães e gatos em todos os lugares. Classificação indicativa Livre, contém violência fantasiosa.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 17h10
- CONVENÇÃO DAS BRUXAS
- 95 min / Fantasia, Comédia, Família
- Direção: Robert Zemeckis / Elenco: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci
- Sinopse: O remake de "Convenção das Bruxas", clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que as bruxas pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Baseado no livro infantil homônimo de Roald Dahl.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 8 (dub): 13h (apenas sábado e domingo)
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7 (dub): 13h40, 16h30
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 18h45
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 18h15
- Cine Ritz Perim Center (dub): 19h
- DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚLTIMO REFÚGIO
- 120 min / Ação, Drama
- Direção: Ric Roman Waugh / Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman
- Sinopse: Uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e seu jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 17h20
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 21h50
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 19h10
- FREAKY: NO CORPO DE UM ASSASSINO
- 1h 42min / Suspense, Terror, Comédia
- Direção: Christopher Landon / Elenco: Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste OConnor
- Sinopes: Após um ataque, Millie descobre que ela e o maníaco trocaram de corpos e ela tem apenas um dia para recuperá-lo. O único problema é que agora ela parece fisicamente com o assassino que é alvo de uma caçada em toda a cidade enquanto ele se parece com uma adolescente de 17 anos, prestes a ir à um baile de formatura.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 15h05
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 19h
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 22h
- Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h, 21h (dub)
- Cine Araújo Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 16h15
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 20h45
- OS NOVOS MUTANTES
- 1h 33min / Terror, Suspense, Fantasia, Ficção Científica
- Direção: Josh Boone / Elenco: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton
- Sinopse: Cinco jovens mutantes (Maisie Williams, Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Henry Zaga) descobrem o alcance de seus poderes e lidam com traumas do passado. No entanto, eles são mantidos presos contra a vontade em uma instituição controlada pela Dr. Cecilia Reyes (Alice Braga). Enquanto a médica promete controlar as habilidades do grupo, nada é o que parece.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 19h10
- POSSESSÃO: O ÚLTIMO ESTÁGIO
- 88 min / Terror
- Direção: Pearry Reginald Teo / Elenco: Robert Kazinsky, Peter Jason, Florence Faivre
- Sinopse: "Possessão: O Último Estágio" acompanha Padre Lambert (Peter Jackson), que realizou um exorcismo em um menino e falhou, levando a criança à morte. Por isso, ele passou oito anos na cadeia. Agora, na tentativa de redimir seu erro, o padre tentará resgatar Joel Clarke (Robert Kazinsky) da possessão do diabo. Para isso, ele convence Clarke de que, sem essa ajuda, ele jamais será liberto dessa maldição e poderá acabar perdendo seu filho. Porém, esse processo é muito mais misterioso do que parece.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 21h
- SCOOBY! O FILME
- 1h 34min / Comédia, Animação, Família
- Direção: Tony Cervone / Elenco: Frank Welker, Will Forte, Zac Efron
- Sinopse: SCOOBY! O Filme é uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 18h, 20h10
- TROLLS 2
- 94 min / Animação, Comédia, Musical
- Direção: Walt Dohrn / Elenco: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Rachel Bloom
- Sinopse: Em "Trolls 2", a rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta surpreendente: há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os Trolls rivais e uní-los contra um mal maior.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 14h40
- Cine Jardins, sala 2 (dub): 16h30 (exceto quinta-feira)
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 16h20. Sala 8 (dub): 13h (exceto no sábado)
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 12h
- Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 13h
- Cine Araújo Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 14h15
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 15h10, 17h
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 14h40, 16h30
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 16h40, 19h
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 17h30
- Cine Ritz Perim Center (dub): 17h30