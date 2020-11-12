Confira os filmes em cartaz no ES de 12 a 18 de novembro

PRÉ-ESTREIA
- DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚLTIMO REFÚGIO
- 120 min, Ação, Drama
- Sinopse: Em "Destruição Final: O Último Refúgio", uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e seu jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 19h40 (quinta a domingo).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5: 19h40 (sexta e dmingo); 19h40 (dub) (quinta e sábado).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3 (dub): 16h, 18h30, 21h (quinta a domingo).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): 18h10, 20h30 (quinta a domingo).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 2: 14h40 (sábado); 16h50, 19h30 (domingo); 17h20, 20h (quinta, sexta e sábado). Sala 7 (dub): 20h20 (domingo); 20:50 (quinta, sexta e sábado).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 1 (dub): 20h25 (quinta a domingo). Sala 6 (dub): 14h30 (sexta e sábado).
- Cine Ritz Piúma (dub): 17h, 21h (quinta a domingo).
- Cine Ritz Aracruz (dub): 17h, 19h20 (quinta a domingo).
ESTREIA
- O 3º ANDAR- TERROR NA RUA MALASAÑA
- 105 min, Terror
- Sinopse: Inspirado em eventos reais ocorridos na década de 70, o filme retrata uma família que vai para a grande cidade de Malasaña viver um sonho e se depara com seus piores pesadelos em um apartamento dominado por uma força sobrenatural.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 17h20, 20h (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 17h, 19h50 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2: 18h15 (dub)(todos os dias); 20h35 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1: 20h10 (dub) (domingo); 20h30 (dub) (exceto domingo); 15h10, 17h40 (domingo); 18h (exceto domingo); 15h40 (sábado).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 2 (dub): 19h35 (todos os dias). Sala 6 (dub): 21h45 (todos os dias).
- Cine Araújo, Multiplex Serra Shopping, sala 5 (dub): 16h, 20h30 (todos os dias).
- O ROUBO DO SÉCULO
- 114 min, Comédia, Policial
- Sinopse: "O Roubo do Século" acompanha o grupo de atiradores do Grupo Falcon, numa sexta-feira, 13 de janeiro de 2006, realizando o que é considerado um dos assaltos a bancos mais famosos e inteligentes da história da Argentina na agência do Banco Río em Acassuso.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 20h45 (exceto quinta e quarta).
- O CASO COLLINI
- 123 min, Drama, Suspense
- Sinopse: Em "O Caso Collini", o jovem advogado Caspar Leinen (Elyas M'Barek) é contratado para fazer a defesa de um caso incomum: Fabrizio Collini (Franco Nero), um trabalhador sem precedentes criminais desde 1970 que, supostamente, assassinou o rico industrial Hans Meyer (Manfred Zapatka) em uma suíte de hotel em Berlim. Enfrentando um rival que nunca perde casos, Caspar se envolve em um dos maiores escândalos judiciais da história alemã e oculta uma verdade que pode mudar tudo.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 18h20 (exceto quinta e quarta).
- VIVER PARA CANTAR
- 105 min, Drama
- Sinopse: "Viver para Cantar" acompanha uma pequena trupe de ópera em Chengdue, China, que é surpreendida com a notícia de que o velho teatro em que costuma se apresentar em breve será demolido. Temendo que este seja o fim da companhia, a administradora Zhao Li resolve procurar um novo lugar onde possam se apresentar. Neste percurso, a ópera e seus personagens aos poucos se infiltram em sua própria realidade.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 18h30 (exceto quinta e quarta).
- TEL AVIV EM CHAMAS
- 101 min,
- Sinopse: "Tel Aviv em Chamas" acompanha um jovem palestino chamado Salam (Kais Nashif), ambicioso e sonhador que torna-se um escritor de novela de maneira ocasional, após um encontro casual com um soldado de Israel. Sua carreira criativa começa a crescer cada vez mais, até que os patrocinadores do programa exigem que ele acabe de maneira inesperada.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 16h20 (exceto quinta e quarta).
EM CARTAZ
- JOVENS BRUXAS- NOVA IRMANDADE
- 95 min, Fantasia, Terror, Drama
- Sinopse: O filme acompanha um quaterto eclético de bruxas aprendizes e adolescentes que acabam recebendo muito mais do que conseguem lidar enquanto tentavam entender sobre seus novos poderes e seu vínculo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 17h (quinta a domingo); 16h20, 19h40 (segunda a quarta).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 16h20, 19h (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1: 15h40 (dub)(todos os dias); 21h (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4: 16h, 18h, 20h20 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 4 (dub): 18:45I. Sala 7 (dub): 15h40, 18h (domingo); 16h20, 18h30 (quinta,sexta e sábado).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 1 (dub): 14h30 (todos os dias). Sala 6 (dub): 17h15 (todos os dias).
- Cine Araújo, Multiplex Serra Shopping, sala 5 (dub): 18h15 (todos os dias).
- BILL E TED - ENCARE A MÚSICA
- 92 min, Comédia, Aventura, Ficção científica, Musical
- Sinopse: "Bill & Ted- Encare a Música" acompanha Ted (Keanu Reeves) e Bill (Alex Winter), dois rapazes que atingiram a meia idade, fazendo com que suas preocupações voltem-se para suas famílias e outras responsabilidades da vida adulta. Depois de anos lidando com a frustração de ainda não terem escrito a melhor música de todos os tempos, eles recebem a visita de um homem do futuro e descobrem que apenas uma música criada por eles pode salvar o mundo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 20h10 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 8 (dub): 15h20 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4 (dub): 16h05 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 2 (dub): 15h15 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Pátio Mix Linhares, sala 3 (dub): 15h15 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 6 (dub): 19h45 (todos os dias).
- TENET
- 150 min, Ação, Ficção Científica
- Sinopse: Um agente da CIA conhecido como O Protagonista (John David Washington) é recrutado por uma organização misteriosa, chamada Tenet, para participar de uma missão de escala global. Eles precisam impedir que Andrei Sator (Kenneth Branagh), um renegado oligarca russo com meios de se comunicar com o futuro, inicie a Terceira Guerra Mundial. A organização está em posse de uma arma de fogo que consegue fazer o tempo correr ao contrário, acreditando que o objeto veio do futuro. Com essa habilidade em mãos, O Protagonista precisará usá-la como forma de se opor à ameaça que está por vir, impedindo que os planos de Sator se concretizem.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 6 (dbox): 15h40, 19h10 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 2 (xd): 15h40, 19h10 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1: 18h (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 2 (dub): 17h15, 20h (todos os dias). Sala 3 (dub): 15h, 18h, 21h (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Pátio Mix Linhares, sala 3 (dub): 17h15, 20h (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 3: 14h30 (sábado); 16h30, 19h50 (domingo); 17h40, 20h50 (exceto domingo).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 1 (dub): 17h (todos os dias).
- Cine Araújo, Multiplex Serra Shopping, sala 2 (dub): 16h30, 18h30, 20h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz (dub): 19h (todos os dias).
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 20h (todos os dias).
- COMO CAES E GATOS 3 - PELUDOS UNIDOS
- 84 min, Ação, Comédia, Família
- Sinopse: Já se passaram 10 anos desde a criação da Grande Trégua, um elaborado sistema de vigilância conjunta de espécies projetado e monitorado por cães e gatos para manter a paz quando surgem conflitos. Mas quando um vilão tecnológico invade as redes sem fio para usar as frequências ouvidas apenas por cães e gatos, ele as manipula para o conflito, e a batalha mundial entre cães e gatos está de volta. Agora, uma equipe de agentes inexperientes e nunca testados terá que usar seus instintos animais à moda antiga para restaurar a ordem e a paz entre cães e gatos em todos os lugares.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Aracruz (dub): 17h (todos os dias).
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 18h (todos os dias).
- BREAK THE SILENCE: THE MOVIE
- 91 min, Documentário, Musical
- Sinopse: "Break the Silence: The Movi" é um documentário sobre os bastidores da turnê Love yourself: Speak Yourself da boyband sul coreana BTS. Sendo um dos grupos mais conhecidos do gênero k-pop mundialmente, a produção acompanha os melhores momentos ddas viagens entre grandes países ao redor do mundo por 351 dias como Los Angeles, Tóquio e Brasil.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 15h10 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5: 19h40 (segunda a quarta).
- SCOOBY! O FILME
- 94 min, Comédia, Animação, Família
- Sinopse: Uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7 (dub): 17h40 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 15h (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2 (dub): 16h (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 14h45 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Pátio Mix Linhares, sala 1 (dub): 14h45 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 4 (dub): 15h30, 17:40 (domingo); 16:30 (exceto domingo); 18:40E (quinta, sexta e sábado).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 2 (dub): 14h50 (todos os dias).
- Cine Araújo, Multiplex Serra Shopping, sala 2 (dub): 17h (sábado e domingo).
- Cine Ritz Piúma (dub): 19h10 (todos os dias).
- OS NOVOS MUTANTES
- 93 min, Terror, Suspense, Fantasia, Ficção Científica
- Sinopse: Cinco jovens mutantes (Maisie Williams, Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Henry Zaga) descobrem o alcance de seus poderes e lidam com traumas do passado. No entanto, eles são mantidos presos contra a vontade em uma instituição controlada pela Dr. Cecilia Reyes (Alice Braga). Enquanto a médica promete controlar as habilidades do grupo, nada é o que parece.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 17h (dub)(todos os dias); 19h50 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 17h30, 20h10 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4 (dub): 18h15, 20h30 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 16h45, 18h45, 20h45 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Pátio Mix Linhares, sala 1 (dub): 16h45, 18h45, 20h45 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 4: 20h (domingo); 21h (exceto domingo).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 4 (dub): 16h30, 18h45, 21h (todos os dias).
- Cine Araújo, Multiplex Serra Shopping, sala 4 (dub): 17h30, 20h (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 21h (segunda a quarta).
- POSSESSÃO: O ÚLTIMO ESTÁGIO
- 88 min, Terror
- Sinopse: "Possessão: O Último Estágio" acompanha Padre Lambert (Peter Jackson) realizou um exorcismo em um menino e falhou, levando-o à morte, por isso, ele passou oito anos na cadeia. Agora, na tentativa de redimir seu erro, o Padre tentará resgatar Joel Clarke (Robert Kazinsky) da possessão do diabo. Para isso, ele convence Clarke de que, sem essa ajuda, ele jamais será liberto dessa maldição e poderá acabar perdendo seu filho. Porém, esse processo é muito mais misterioso do que parece.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 8 (dub): 17h50, 20h20 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 2 (dub): 17h15 (todos os dias). Sala 4 (dub): 14h15 (sábado e domingo).
- Cine Araújo, Multiplex Serra Shopping, sala 3 (dub): 16h30, 18h30, 20h30 (todos os dias).
- O ROUBO DO SÉCULO
- 114 min, Comédia, Policial
- Sinopse: "O Roubo do Século" acompanha o grupo de atiradores do Grupo Falcon, numa sexta-feira, 13 de janeiro de 2006, realizando o que é considerado um dos assaltos a bancos mais famosos e inteligentes da história da Argentina na agência do Banco Río em Acassuso.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 20h45 (exceto quinta e quarta).
- MEU NOME É SARA
- 111 min, Drama, Histórico
- Sinopse: Em "Meu Nome é Sara", Sara Guralnick (Zuzanna Surowy) é uma judia polonesa de 13 anos de idade, que teve sua família assassinada por nazistas em setembro de 1942. Após fugir para o interior da Ucrânia, Sara usa a identidade de sua melhor amiga para se refugiar em uma vila, onde é acolhida por um casal de fazendeiros. Mas a situação complica quando ela descobre segredos sobre o casamento dos anfitriãos, enquanto tenta esconder a verdade sobre sua origem.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 20h40 (exceto quinta e quarta).