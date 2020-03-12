Confira os filmes em cartaz no ES de 12 a 18 de março de 2020

Filme com Vin Diesel, "Bloodshot", estreia no ES com sessões em diferentes cinemas. Crédito: Reprodução/ Frame Bloodshot

ESTREIA

SOLTEIRA QUASE SURTANDO

(Solteira Quase Surtando, Brasil, 70m) Comédia. Direção: Caco Souza. Com Mina Nercessian, Leandro Lima, Letícia Birkheuer.

Sinopse: Beatriz (Mina Nercessian) é uma mulher solteira convicta, de 35 anos e viciada em trabalho. Aspirações de vida comuns à muitas mulheres, como se casar, passam longe de seu mundo. Porém, ao descobrir que está entrando em uma menopausa precoce e só tem seis meses para encontrar um pai para seu futuro filho, ela vê suas convicções completamente abaladas. Com isso, ela se aventura numa missão quase impossível que envolve recuperar o tempo perdido e achar, em poucos meses, o parceiro ideal para a vida e para ser o pai do seu filho.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7: 17h55, 20h, 22h05 (exceto sábado e domingo); 17h45, 19h55, 22h (sábado e domingo).

17h55, 20h, 22h05 (exceto sábado e domingo); 17h45, 19h55, 22h (sábado e domingo). Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 17h10, 19h15, 21h20.

17h10, 19h15, 21h20. Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 6: 19h30, 21h20.

19h30, 21h20. Cinépolis Shopping Moxuara, sala 5: 16h, 18h, 20h15, 22h15.

16h, 18h, 20h15, 22h15. Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 19h (exceto sábado e domingo); 19h, 14h45 (sábado e domingo).

BLOODSHOT

(Bloodshot, estados Unidos, 109m) Ação: Direção: Dave Wilson. Com Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan.

Sinopse: Bloodshot é um ex-soldado com poderes especiais: o de regeneração e a capacidade de se metamorfosear. Assassinado ao lado da esposa, ele é ressuscitado e aprimorado com a nanotecnologia, desenvolvendo tais habilidades. Ao apagarem sua memória várias vezes, ele finalmente descobre quem é e parte em um busca de vingança daqueles que mataram sua família.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 8: 18h20, 20h50 (sábado e domingo); 19h25, 21h50 (exceto sábado e domingo); 13h20, 15h50 (sábado e domingo)(dub); 14h35, 17h (exceto sábado e domingo)(dub).

18h20, 20h50 (sábado e domingo); 19h25, 21h50 (exceto sábado e domingo); 13h20, 15h50 (sábado e domingo)(dub); 14h35, 17h (exceto sábado e domingo)(dub). Cinemark Shopping Vitória, sala 5 (DBOX): 12h, 14h25, 16h55, 19h20, 21h45 (sábado e domingo); 14h25, 16h55, 19h20, 21h45 (exceto sábado e domingo).

12h, 14h25, 16h55, 19h20, 21h45 (sábado e domingo); 14h25, 16h55, 19h20, 21h45 (exceto sábado e domingo). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 7: 16h30, 18h50 (dub); 21h10.

16h30, 18h50 (dub); 21h10. Cinépolis Shopping Moxuara, sala 2 (dub): 16h15, 18h45, 21h15.

16h15, 18h45, 21h15. Cinesercla Shopping Montserrat, sala 2 (dub): 14h40, 16h45, 18h50, 21h.

14h40, 16h45, 18h50, 21h. Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1: 15h, 19h20 (dub); 17h10, 21h30.

15h, 19h20 (dub); 17h10, 21h30. Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 16h45, 19h, 21h15 (exceto sábado e domingo); 14h30, 16h45, 19h, 21h15 (sábado e domingo).

16h45, 19h, 21h15 (exceto sábado e domingo); 14h30, 16h45, 19h, 21h15 (sábado e domingo). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h, 21h (exceto segunda). Sala 3: 21h15 (exceto segunda).

19h, 21h (exceto segunda). Sala 3: 21h15 (exceto segunda). Cine Ritz Perim Center: 16h40, 18h50 (dub); 21h.



16h40, 18h50 (dub); 21h. Cine Ritz Unimed (dub): 16h40, 18h50, 21h.

16h40, 18h50, 21h. Cine Ritz Guarapari: 16h40, 19h (dub); 21h10.

OS FORTUNATO

Filme capixaba gravado em Vitória e na Serra. Dirigido por Abel Santana

Sinopse: Tia Marília, vivida pela atriz Joelma Neves, é o pivô de um reencontro familiar. Portadora de Alzheimer, à beira da morte, seus familiares decidem marcar um encontro após um longo período distantes. Com a aproximação, ficam evidentes os antigos conflitos e os dramas existentes.

Cine Jardins, sala 1: 19h10 (exceto segunda).

TERREMOTO

(Skjelvet, Noruega, 108m) Ação/ Drama/ Suspense. Direção: John Andreas Andersen. Com Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro

Sinopse: No ano de 1904, um terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter sacudiu Oslo. Seu epicentro foi no "Oslo Graben", uma fenda que atravessa diretamente a cidade. Desde então, segundo geólogos, a população da capital norueguesa pode esperar futuros terremotos nessa área. E se justamente agora um deles estivesse se aproximando?

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 20h40 (exceto quarta); 20h45 (quarta). Sala 6: 19h10, 21h40 (exceto sábado e domingo); 19h20, 21h50 (sábado e domingo).

20h40 (exceto quarta); 20h45 (quarta). 19h10, 21h40 (exceto sábado e domingo); 19h20, 21h50 (sábado e domingo). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1 (dub): 18h (quarta); 19h40 (exceto quarta). Sala 4: 21h.

18h (quarta); 19h40 (exceto quarta). Sala 4: 21h. Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3: 17h, 19h10 (dub); 21h30.

17h, 19h10 (dub); 21h30. Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 16h45, 21h.

A MALDIÇÃO DO ESPELHO

(Pikovaya dama: Zazerkalye, Rúsia, 83m) Terror. Direção: Aleksandr Domogarov Com Angelina Strechina, Tatyana Kuznetsova, Daniil Izotov

Sinopse: Depois que o terrível fantasma da Rainha de Espadas ressurge, os alunos de um antigo colégio interno viram as próximas vítimas do banho de sangue. O terror começa a partir do momento em que eles recitam antigos encantamentos no banheiro do local para conquistar tudo o que desejam  mesmo que o preço seja suas almas.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 18h55, 20h55; 14h55, 16h55 (dub).

18h55, 20h55; 14h55, 16h55 (dub). Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 13h55, 16h, 18h05, 20h05, 22h05 (sábado e domingo); 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (exceto sábado e domingo).

13h55, 16h, 18h05, 20h05, 22h05 (sábado e domingo); 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (exceto sábado e domingo). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 1 (dub): 20h05 (exceto quarta); 22h.

20h05 (exceto quarta); 22h. Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 21h55 (dub), 19h50 (exceto quarta).

21h55 (dub), 19h50 (exceto quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 19h30, 21h15.

APRENDIZ DE ESPIÃ

(My Spy, Estados Unidos, 101m) Ação/ Comédia/ Família. Direção: Peter Segal. Com Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal

Sinopse: Um agente da CIA (Dave Bautista) de coração endurecido é enviado em uma missão secreta para vigiar uma família. Porém, o que ele não esperava era passar por poucas e boas à mercê de Sophie (Chloe Coleman), a filha precoce de nove anos de idade da família.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5: 18h25; 13h55, 16h10 (dub).

18h25; 13h55, 16h10 (dub). Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 20h10; 13h25, 15h40, 17h55 (sábado e domingo)(dub); 15h40, 17h55 (exceto sábado e domingo)(dub).

20h10; 13h25, 15h40, 17h55 (sábado e domingo)(dub); 15h40, 17h55 (exceto sábado e domingo)(dub). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1 (dub): 15h20, 17h30 (exceto quarta); 15h50 (quarta).

15h20, 17h30 (exceto quarta); 15h50 (quarta). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): 16h50, 18h50, 20h50.

16h50, 18h50, 20h50. Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 15h30, 17h30.

O OFICIAL E O ESPIÃO

(Jaccuse, França e Italia, 132m) Drama/ Histórico/ Suspense. Direção: Roman Polanski. Com Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner

Sinopse: Oficial e o Espião se passa em Paris, final do século 19. O capitão francês Alfred Dreyfus é um dos poucos judeus que faz parte do exército. No dia 22 de dezembro de 1884, seus inimigos alcançam seu objetivo: conseguem fazer com que Dreyfus seja acusado de alta traição. Pelo crime, julgado à portas fechadas, o capitão é sentenciado à prisão perpétua no exílio. Intrigado com a evolução do caso, o investigador Picquart decide seguir as pistas para desvendar o mistério por trás da condenação de Dreyfus.

Cine Jardins, sala 1: 16h50, 21h05.

DOCE ENTARDECER NA TOSCANA

(Dolce Fine Giornata, Polônia e Estados Unidos, 96m) Drama. Direção: Jacek Borcuch. Com Krystyna Janda, Kasia Smutniak, Vincent Riotta.

Sinopse: Com a chegada de um novo imigrante na cidade, Maria, uma mãe de família tem sua vida virada de cabeça para baixo. Conforme ela se relaciona com o rapaz, um cenário de terrorismo começa a se desenrolar na, até então, calma região da Toscana.

Cine Jardins, sala 2: 17h, 21h15.

EM CARTAZ

DOIS IRMÃOS - UMA JORNADA FANTÁSTICA

(Onward, Estados Unidos, 102m) Animação/Fantasia. Direção: Dan Scanlon. Com Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus.

Sinopse: Em um local onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, dois irmãos elfos adolescentes embarcam em uma extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 12h, 15h15, 17h40 (sábado); 12h, 14h25, 16h50 (domingo); 14h25, 16h50 (exceto sábado e domingo). Sala 2 (dub)(3D): 18h35, 21h (exceto sábado, domingo e quarta); 18h40, 21h10 (sábado e domingo); 18h45 (quarta).

12h, 15h15, 17h40 (sábado); 12h, 14h25, 16h50 (domingo); 14h25, 16h50 (exceto sábado e domingo). 18h35, 21h (exceto sábado, domingo e quarta); 18h40, 21h10 (sábado e domingo); 18h45 (quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 6 (dub)(3D)(DBOX): 14h, 16h25, 18h50, 21h15 (exceto quarta); 14h, 16h25, 18h50 (quarta).

14h, 16h25, 18h50, 21h15 (exceto quarta); 14h, 16h25, 18h50 (quarta). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 5 (dub): 14h10, 16h20, 18h30.

14h10, 16h20, 18h30. Cinépolis Shopping Moxuara, sala 3 (dub): 17h20 (3D); 15h.

17h20 (3D); 15h. Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 14h15, 16h20, 18h25 (quarta); 14h15, 16h20, 18h25, 20h30 (exceto quarta).

14h15, 16h20, 18h25 (quarta); 14h15, 16h20, 18h25, 20h30 (exceto quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2: 15h, 17h05 (dub).

15h, 17h05 (dub). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 16h45, 19h (exceto sábado e domingo); 14h30, 16h45, 19h (sábado e domingo).

16h45, 19h (exceto sábado e domingo); 14h30, 16h45, 19h (sábado e domingo). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub) (3D): 17h, 19h10, 21h20; 14h50 (sábado e domingo).

17h, 19h10, 21h20; 14h50 (sábado e domingo). Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub) (3D): 19h (exceto segunda); 17h, 19h (sábado e domingo).

19h (exceto segunda); 17h, 19h (sábado e domingo). Cine Ritz Perim Center (dub)(3D): 16h, 18h15.



16h, 18h15. Cine Ritz Unimed (dub)(3D): 16h, 18h15.

16h, 18h15. Cine Ritz Guarapari (dub): 15h40, 17h30, 19h20 (sábado e domingo); 17h30, 19h20 (exceto sábado e domingo).



15h40, 17h30, 19h20 (sábado e domingo); 17h30, 19h20 (exceto sábado e domingo). Cine Ritz Conceição (dub): 19h, 21h.



O MELHOR ESTÁ POR VIR

( Le Meilleur reste à venir, França, 117m) Direção: Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière. Com Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki.

Sinopse: Arthur (Fabrice Luchini) e César (Patrick Bruel) são dois homens que nutrem uma forte amizade desde a infância. Quando, em meio a uma grande confusão, César é informado de que Arthur está com câncer, ele decide buscar o amigo para recuperar o tempo perdido e ajudá-lo a conseguir fazer tudo que deseja antes de morrer.

Cine Jardins, sala 2: 19h.

VOU NADAR ATÉ VOCÊ

(Vou nadar até você, Brasil, 107m) Drama. Direção: Klaus Mitteldorf. Com Bruna Marquezine, Peter Ketnath, Ondina Clais

Sinopse: Ophelia (Bruna Marquezine) é uma jovem de 20 anos que vive com a mãe (Ondina Clais) e cresceu sem pai. Ela desconfia que ele seja Tedesco (Peter Ketnath), um artista plástico alemão que acaba de retornar ao Brasil. Decidida a encontrá-lo, ela envia uma carta avisando de sua chegada e que irá até ele nadando, a partir da ponte de Santos. Ao saber da chegada iminente, Tedesco pede a Smutter (Fernando Alves Pinto), seu grande amigo, que passe a acompanhá-la de perto.

Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 19h (exceto sábado e domingo).

A REVOLUÇÃO EM PARIS

(Un Peuple et son roi, França, 122m) Drama/Histórico. Direção: Pierre Schoeller. Com Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet.

Sinopse: Em 1789, o povo francês se mostra cada vez mais descontente com o rei Luís XVI. Homens e mulheres clamam que o monarca abandone o luxo do palácio de Versalhes para descobrir a miséria pelas ruas de Paris. Juntos, eles vão à Assembleia Nacional para fazer pressão em nome de uma revolução. Com as lutas nas ruas e a queda da Bastilha, surgem as condições para o nascimento da República francesa.

Cine Jardins, sala 2: 14h45 (exceto sábado e domingo).

O HOMEM INVISÍVEL

(The Invisible Man, Estados Unidos, 125m) Fantasia/Terror/Suspense. Direção: Leigh Whannell. Com Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer.

Sinopse: Refilmagem do clássico de 1933. Na trama, um cientista brilhante descobre como se tornar invisível, mas sua invenção acaba custando sua sanidade.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4: 18h45, 21h25 (exceto quarta); 18h50, 21h35 (quarta).

18h45, 21h25 (exceto quarta); 18h50, 21h35 (quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 12h25, 15h05, 17h45, 20h30 (sábado e domingo); 14h05, 16h45, 19h25 (quarta); 15h35, 18h15, 20h55 (exceto sábado, domingo e quarta).

12h25, 15h05, 17h45, 20h30 (sábado e domingo); 14h05, 16h45, 19h25 (quarta); 15h35, 18h15, 20h55 (exceto sábado, domingo e quarta). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 3: 16h10, 18h50; 21h20 (exceto quarta).

16h10, 18h50; 21h20 (exceto quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 3 (dub): 19h45 (exceto quarta).

19h45 (exceto quarta). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 3 (dub): 16h05, 18h25, 20h45.

16h05, 18h25, 20h45. Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2: 19h10 (dub); 21h40 (exceto quarta).

21h40 (exceto quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 21h15.

21h15. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 21h (exceto segunda).

21h (exceto segunda). Cine Ritz Unimed: 18h40 (dub); 21h.

LUTA POR JUSTIÇA

(Just Mercy, Estados Unidos, 176m) Biografia/ Drama. Direção: Destin Daniel Cretton. Com Michael B. Jordan, Jamie Foxx e brie Larson.

Sinopse: Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) é um advogado recém-formado em Harvard que abre mão de uma carreira lucrativa em escritórios renomados. Ele se muda para o Alabama e se dedica a prisioneiros condenados à morte que jamais receberam assistência legal justa. Ao chegar lá, Bryan depara-se com o caso de Walter McMillian (Jamie Foxx), homem falsamente acusado de um assassinato, que nunca teve uma defesa apropriada por conta do preconceito racial na região.

Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 2: 21h.

DOLITTLE

(Dolittle, Estados Unidos, 102m) Comédia/ Família. Direção: Stephen Gaghan. Com Robert Downey Jr, Antonio Banderas, Michael Sheen

Sinopse: Depois de perder sua mulher, o excêntrico veterinário inglês Dolittle (Robert Downey Jr.) isola-se em sua mansão na companhia de animais exóticos, com os quais tem a habilidade de conversar. Quando a jovem rainha Vitória (Jessie Buckley) fica doente, ele embarca em uma aventura para uma ilha mística à procura de uma cura.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 14h, 16h25.

14h, 16h25. Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 12h15, 14h45 (sábado e domingo); 14h20, 16h40 (exceto sábado e domingo).

12h15, 14h45 (sábado e domingo); 14h20, 16h40 (exceto sábado e domingo). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 6 (dub): 15h10, 17h20.

15h10, 17h20. Cinépolis Shopping Moxuara, sala 4 (dub): 15h15.

15h15. Cinesercla Shopping Montserrat, sala 3 (dub): 14h05.

14h05. Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3: 15h (dub).

15h (dub). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h, 21h20.

17h, 21h20. Cine Ritz Unimed (dub): 18h30.

MARIA E JOÃO: O CONTO DAS BRUXAS

(Gretel And Hansel, Estados Unidos, 87m) Terror/ Fantasia/ Suspense. Direção: Osgood Perkins. Com Sophia Lillis, Alice Krige, Samuel Leakey.

Sinopse: Inspirado no famoso conto coletado pelos Irmãos Grimm. Em um campo distante, Maria (Sophia Lillis) leva seu irmãozinho João (Sammy Leakey) a um bosque escuro, em uma busca desesperada por comida e trabalho. Quando eles encontram Holda (Alice Krige), uma misteriosa mulher que reside na floresta, os dois irmãos descobrem que nem todo conto de fadas termina bem.

Cinemark Shopping Vitória, sala 4: 22h (exceto quarta).

22h (exceto quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 4 (dub): 17h30; 19h30, 21h30 (exceto quarta).

17h30; 19h30, 21h30 (exceto quarta). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): 15h.

15h. Cine Ritz Unimed (dub): 20h40.

20h40. Cine Ritz Conceição (dub): 19h, 21h.

SONIC - O FILME

(Sonic the Hedgehog, Estados Unidos e Japão, 99m) Aventura/ Família. Direção: Jeff Fowler. Com Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter

Sinopse: Sonic, o porco-espinho azul mais famoso do mundo, se junta aos seus amigos para derrotar o terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs.

Cine Jardins, sala 2 (dub): 15h.

15h. Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 19h15, 21h30 (exceto sábado); 20h05, 22h30 (sábado). Sala 2 (dub): 14h05, 16h20 (exceto quarta); 14h15, 16h30 (quarta). Sala 3 (dub): 12h40 (sábado e domingo).

19h15, 21h30 (exceto sábado); 20h05, 22h30 (sábado). 14h05, 16h20 (exceto quarta); 14h15, 16h30 (quarta). 12h40 (sábado e domingo). Cinemark Shopping Vitória, sala 4 (dub): 13h, 15h15, 17h30, 19h45 (sábado e domingo); 15h15, 17h30, 19h45 (exceto sábado, domingo e quarta); 15h10, 17h25 (quarta).

13h, 15h15, 17h30, 19h45 (sábado e domingo); 15h15, 17h30, 19h45 (exceto sábado, domingo e quarta); 15h10, 17h25 (quarta). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 4 (dub): 14h30, 16h35, 18h40.

14h30, 16h35, 18h40. Cinépolis Shopping Moxuara, sala 1 (dub): 15h30, 17h45.

15h30, 17h45. Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 14h40, 16h40, 18h40, 20h40.

14h40, 16h40, 18h40, 20h40. Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 13h40 (dub); 15h40, 17h45 (dub).

13h40 (dub); 15h40, 17h45 (dub). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 16h, 18h, 20h (exceto quarta); 16h30, 19h (quarta).

16h, 18h, 20h (exceto quarta); 16h30, 19h (quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 19h10; 14h50 (sábado e domingo).

19h10; 14h50 (sábado e domingo). Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 19h (exceto segunda); 17h, 19h (sábado e domingo).

19h (exceto segunda); 17h, 19h (sábado e domingo). Cine Ritz Perim Center (dub): 18h45.

18h45. Cine Ritz Unimed (dub): 16h30.

16h30. Cine Ritz Guarapari (dub): 17h20.

17h20. Cine Ritz Conceição (dub): 21h.



JOJO RABBIT

(Jojo Rabbit, Estados Unidos, 108m) Guerra/Comédia Dramática. Direção: Taika Waititi. Com Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson

Sinopse: Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, o filme se passa na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Jojo (Roman Griffin Davis) é um menino de 10 anos, que tem Adolf Hitler (Taika Waititi) como amigo imaginário. Seu maior sonho é participar da Juventude Hitlerista. Um dia, Jojo descobre que sua mãe (Scarlett Johansson) está escondendo uma judia (Thomasin McKenzie) no sótão de casa. Depois de várias tentativas frustradas para expulsá-la, o jovem rebelde começa a desenvolver empatia pela nova hóspede.

Cine Jardins, sala 1: 14h40 (exceto quarta).

JUMANJI: PRÓXIMA FASE

(Jumanji : The Next Level, Estados Unidos, 164m) Aventura/Comédia. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart.

Sinopse:Tentado a revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser'Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7 (dub): 12h15, 15h (sábado e domingo); 15h15 (exceto sábado e domingo).

12h15, 15h (sábado e domingo); 15h15 (exceto sábado e domingo). Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 14h30.

14h30. Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 7 (dub): 14h.

14h. Cine Ritz Perim Center (dub): 16h15.

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

(Minha mãe é uma peça 3, Brasil, 103m) Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier.

Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 6: 14h10, 16h40 (exceto sábado, domingo e quarta); 14h15, 16h45 (sábado e domingo).

14h10, 16h40 (exceto sábado, domingo e quarta); 14h15, 16h45 (sábado e domingo). Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 17h15, 19h55 (sábado e domingo); 21h35 (exceto sábado e domingo).

17h15, 19h55 (sábado e domingo); 21h35 (exceto sábado e domingo). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 5: 20h50.

20h50. Cine Ritz Unimed : 20h30.

PARASITA

(Gisaengchung, Coreia Do Sul, 2019, 132m). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Sinopse: Grande vencedor do Oscar, com quatro estatuetas (Melhor Filme, Direção, Roteiro Original e Melhor Filme Internacional). Na trama, toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 2: 15h40, 18h20.

A HORA DA SUA MORTE

(Countdown, Estados Unidos, 91m) Terror. Direção: Justin Dec. Com Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Talitha Bateman

Sinopse: Uma jovem freira baixa um aplicativo que promete prever o momento e a data da morte das pessoas. Quando o aplicativo indica que ela tem três dias de vida restantes, a freira luta por sua sobrevivência ao enfrentar uma misteriosa criatura.

Cine Ritz Guarapari (dub): 21h20.

21h20. Cine Ritz Conceição (dub): 19h, 21h.

AVES DE RAPINA

(Birds Of Prey , Estados Unidos, 109m) Aventura/Ação Direção: Cathy Yan. Com Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell

Sinopse: Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade.

Cine Ritz Perim Center (dub): 20h45.

20h45. Cine Ritz Conceição (dub): 21h.

BAD BOYS PARA SEMPRE

(Bad Boys For Life, Estados Unidos, 124m) Ação/Comédia. Direção: Adil El Arbi e Bilall Fallah. Com Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

Sinopse: Terceiro episódio das histórias dos policiais Burnett (Martin Lawrence) e Lowrey (Will Smith), que devem encontrar e prender os mais perigosos traficantes de drogas da cidade.

&amp;lt;/iProgframe&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-09qx4991yqtc ND_PAGE_TEXT" order-render="0.122"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;ul&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cine Ritz Guarapari (dub):&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/b&amp;gt; 19h10, 21h30.&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-06igbr3y1s6t ND_PAGE_TEXT" order-render="0.123"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;b&amp;gt;FROZEN 2&amp;lt;/b&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-0fzxkq3cdjj ND_PAGE_TEXT" order-render="0.124"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;i&amp;gt;(Frozen II, Estados Unidos, 104m) Animação. Direção: Jennifer Lee, Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad.&amp;lt;/i&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-00dp7geze4s5 ND_PAGE_TEXT" order-render="0.125"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;b&amp;gt;Sinopse:&amp;lt;/b&amp;gt; De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-html block-0atykmthad4a ND_PAGE_HTML imp-embed" order-render="0.126"&amp;gt; &amp;lt;iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/R4p6akQuC04" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen&amp;gt;

Cine Ritz Unimed (dub): 16h15.



CICATRIZES

(Savovi, Sérvia, Eslovênia e Croácia, 97m) Drama/ Suspense. Direção: Miroslav Terzic. Com Snezana Bogdanovic, Jovana Stojiljkovic, Vesna Trivalic.

Sinopse: Há vinte anos, Ana sofre de uma dor implacável. Ela passou todo esse tempo convicta de que seu filho, alegado natimorto pelo hospital, na realidade teria sido vendido para um esquema de adoção ilegal que vigora até os dias atuais na Sérvia. Com uma nova pista e o relato de outras dezenas de mulheres que acreditam ter passado pela mesma situação, Ana vê motivos para recuperar as esperanças.

Cine Metrópolis: 14h (quinta e terça); 16h (segunda e quarta); 18h (domingo).

O FILME DO BRUNO ALEIXO

(O Filme do Bruno Aleixo, Portugal, 92m). Comédia/Animação. Direção: João Moreira, Pedro Santo. Com Gonçalo Waddington, Adriano Luz, Rogerio Samora.

Sinopse: Bruno Aleixo é alguma coisa entre um cachorro e um urso de pelúcia. O personagem de animação português que ganhou fama por uma web-série de comédia chamada 'Os Conselhos que Vos Deixo' ganha seu próprio filme. Na obra cômica, ao decidir criar a própria autobiografia, Bruno procura inspiração entre amigos para escrever o texto.

Cine Metrópolis: 15h (sábado); 16h (quinta,domingo e terça); 14h (segunda e quarta).

Filme de Zé do caixão "Demônios e maravilhas" será exibido em especial da sexta-feira (13) no Cine Metrópolis. Crédito: Marcos Alves

DEMÔNIOS E MARAVILHAS

(Demônios e Maravilhas, Brasil, 50m) Biografia. Direção: José Mojica Marins. Com Carmen Mojica, José Mojica Marins, Nilcemar Leyart e Oscar Marcll.

Sinopse: Dramatização da história da vida e da luta do diretor José Mojica Marins para manter seu personagem Zé do Caixão diante de inúmeras dificuldades - principalmente a Censura, em tempos de Ditadura Militar, além de problemas pessoais enfrentados durante as décadas de 60 e 70, incluindo a morte do pai e o alcoolismo.