Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 7 a 13 de novembro

Doutor Sono estreia em seis salas no Estado Crédito: Divulgação/ WARNER BROS.

PRÉ-ESTREIA

A VIDA INVISÌVEL



(A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, Brasil, Alemanha, 139 min). Drama/ romance. Direção: Karim Aïnouz. Com Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier.

Sinopse: Rio de Janeiro, década de 1940. Eurídice é uma jovem talentosa, mas bastante introvertida. Guida é sua irmã mais velha, e o oposto de seu temperamento em relação ao convívio social. Ambas vivem em um rígido regime patriarcal, o que faz com que trilhem caminhos distintos: Guida decide fugir de casa com o namorado, enquanto Eurídice se esforça para se tornar uma musicista, ao mesmo tempo em que precisa lidar com as responsabilidades da vida adulta e um casamento sem amor com Antenor.

Cinemark Vitória, sala 2 (somente sexta e sábado): 22h20.

DORA E A CIDADE PERDIDA

(Dora and the Lost City of Gold, EUA, Austrália, 2019, 103 min). Aventura. Direção: James Bobin. Com Isabela Merced, Michael Peña, Eva Longoria.

Sinopse: As aventuras de Dora junto com o seu macaco Botas e a sua mochila falante. Os anos se passaram e novas responsabilidades surgiram na vida de Dora, agora ela frequenta a escola e mora na cidade junto com o seu primo Diego. No entanto, ela precisará embarcar em uma nova aventura para salvar seus pais e resolver o mistério de uma antiga civilização perdida.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h15.

14h15. Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.) (somente sábado e domingo): 13h15, 15h40.

13h15, 15h40. Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h, 14h20, 19h.

12h, 14h20, 19h. Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 16h30 (somente sábado e domingo).

16h30 (somente sábado e domingo). Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h.

ESTREIA

DOUTOR SONO

(Doctor Sleep, EUA, 2019, 152 min). Suspense. Direção: Mike Flanagan. Com Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran.

Sinopse: Na infância, Danny Torrance conseguiu sobreviver a uma tentativa de homicídio por parte do pai, um escritor perturbado por espíritos malignos do Hotel Overlook. Danny cresceu e agora é um adulto traumatizado e alcoólatra. Sem residência fixa, ele se estabelece em uma pequena cidade, onde consegue um emprego no hospital local. Mas a paz de Danny está com os dias contados a partir de quando cria um vínculo telepático com Abra, uma menina com poderes tão fortes quanto aqueles que bloqueia dentro de si.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h50, 17h40, 20h30.

14h50, 17h40, 20h30. Cinemark Vila Velha, sala 2: 11h50 (dub.) (somente sábado e domingo), 15h (dub.) (exceto terça), 18h15 (dub.) (exceto terça), 21h30.

11h50 (dub.) (somente sábado e domingo), 15h (dub.) (exceto terça), 18h15 (dub.) (exceto terça), 21h30. Cinemark Vitória, sala 4 (exceto terça): 11h50 (somente sábado e domingo), 15h, 18h20, 21h40.

11h50 (somente sábado e domingo), 15h, 18h20, 21h40. Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 15h, 18h, 21h. Sala 4: 14h (exceto quarta, quinta e sexta) (dub.), 17h, 20h (dub.).

15h, 18h, 21h. 14h (exceto quarta, quinta e sexta) (dub.), 17h, 20h (dub.). Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 12h30 (somente sábado e domingo) , 15h45, 19h, 22h15.

CADÊ VOCÊ BERNADETE?

(Where'd You Go, Bernadette?, EUA, 2019, 111 min). Drama/ comédia. Direção: Richard Linklater. Com Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig.

Sinopse: Antes de viajar com sua família para a Antártica, uma arquiteta que sofre de agorafobia - o medo de estar em lugares abertos ou em meio à multidões - some sem deixar pistas para trás. Sua filha, então, através de emails, sessões com sua psicóloga, cartas e outros documentos, tenta descobrir para onde sua mãe foi e quais foram as razões de seu desaparecimento.

Cine Jardins, sala 1: 17h, 19h10.

BATE CORAÇÃO

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Glauber Filho. Com Aramis Trindade, André Bankoff, Heloísa Jorge.

Sinopse: Sandro é um homem conquistador e preconceituoso, acostumado a uma vida de luxo. Quando sofre um ataque cardíaco, precisa urgentemente de um coração novo, e recebe o transplante da travesti Isadora, recém-falecida devido a um acidente. Enquanto se recupera e tenta conquistar a médica que realizou a cirurgia, Sandro precisa repensar o seu preconceito.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (exceto terça): 12h20 (somente sábado e domingo), 14h30, 16h40, 18h50, 21h.

LINK PERDIDO

(Missing Link, EUA, Canadá, 2019, 95 min). Comédia. Direção: Chris Butler. Com Hugh Jackman, Zach Galifianakis, Zoe Saldana.

Sinopse: Sir Lionel Frost (Hugh Jackman) se considera o melhor investigador de mitos e monstros do mundo. O problema é que nenhum dos seus colegas o leva a sério. Sua última chance para ganhar seu respeito é provar a existência de um ancestral primitivo do homem, conhecido como o link perdido.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

14h45, 16h45, 18h45, 20h45. Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.) (exceto terça): 13h05, 15h15, 17h25.

13h05, 15h15, 17h25. Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 14h20 (exceto terça, sábado e domingo), 16h40 (exceto terça).

14h20 (exceto terça, sábado e domingo), 16h40 (exceto terça). Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h45, 16h.

EM CARTAZ

EXTERMINADOR DO FUTURO: DESTINO SOMBRIO

(Terminator: Dark Fate, EUA, 2019, 129 min). Ação. Direção: Tim Miller. Com Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis.

Sinopse: Na sexta aventura da saga Exterminador do Futuro, Arnold Schwarzenegger interpreta novamente o papel icônico de T-800, enquanto Linda Hamilton encarna mais uma vez Sarah Connor.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h50, 18h20, 20h50.

15h50, 18h20, 20h50. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h20.

19h, 21h20. Cinemark Vila Velha, sala 4 (exceto terça): 13h45 (dub.), 16h30 (dub.), 19h15 (dub.), 22h15.

13h45 (dub.), 16h30 (dub.), 19h15 (dub.), 22h15. Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (exceto terça, sábado e domingo): 21h10. Sala 5 (exceto terça): 13h30 (exceto segunda e quarta), 16h25, 19h20, 22h15.

21h10. 13h30 (exceto segunda e quarta), 16h25, 19h20, 22h15. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 16h30, 21h15.

16h30, 21h15. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h10, 21h30.

19h10, 21h30. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h50, 18h20, 20h50.

15h50, 18h20, 20h50. Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 20h40 (somente quarta e quinta), 21h20 (exceto quarta e quinta). Sala 5: 13h (dub.) (exceto quarta, quinta e sexta), 15h (somente quarta e quinta), 15h35 (exceto quarta e quinta), 20h20 (somente quarta e quinta), 20h50 (exceto quarta e quinta).

20h40 (somente quarta e quinta), 21h20 (exceto quarta e quinta). 13h (dub.) (exceto quarta, quinta e sexta), 15h (somente quarta e quinta), 15h35 (exceto quarta e quinta), 20h20 (somente quarta e quinta), 20h50 (exceto quarta e quinta). Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 15h (exceto sábado e domingo), 18h, 21h.

15h (exceto sábado e domingo), 18h, 21h. Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h (somente sábado e domingo), 18h30, 21h.

16h (somente sábado e domingo), 18h30, 21h. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 17h45, 20h15.

17h45, 20h15. Cine Gama, sala 2 (dub): 21h

FAMÍLIA ADAMS

(The Addams Family, EUA, 2019, 87 min). Animação/família. Direção: Conrad Vernon, Greg Tiernan. Com Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz.

Sinopse: Para ir de mal a pior, a Família Addams precisa se preparar para receber uma visita de parentes ainda mais arrepiantes. Mas a misteriosa mansão deles parece estar com os dias de maldade contados. O clã assustador mais querido dos cinemas está de volta nesta animação baseada nos quadrinhos de Charles Addams.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h30, 16h30 (3D), 18h30.

14h30, 16h30 (3D), 18h30. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.

17h (somente sábado e domingo), 19h. Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.) (exceto terça): 13h50, 16h, 18h (3D), 20h (3D).

13h50, 16h, 18h (3D), 20h (3D). Cinemark Vitória, sala 2 (3D/dub.) (exceto terça): 13h40, 15h45, 17h55, 20h10.

13h40, 15h45, 17h55, 20h10. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h, 19h.

15h (somente sábado e domingo), 17h, 19h. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h30, 16h30 (3D), 18h30.

14h30, 16h30 (3D), 18h30. Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 14h50 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h40, 18h30, 20h30.

14h50 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h40, 18h30, 20h30. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h15, 16h15, 18h30.

14h15, 16h15, 18h30. Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h (somente sábado e domingo), 18h, 20h.

16h (somente sábado e domingo), 18h, 20h. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 18h30.

16h30, 18h30. Cine Gama, sala 1 (dub): 19h

MARIA DO CARITÓ

(Brasil, 2019, 94 min). Comédia. Direção: João Paulo Jabur. Com Lília Cabral, Gustavo Vaz, Juliana Carneiro da Cunha.

Sinopse: Às vésperas de completar 50 anos, Maria do Caritó vive em uma pequena cidade do Nordeste em meio a simpatias para que, enfim, consiga se casar. Prometida a São Djalminha assim que nasceu, devido a um parto difícil, ela nunca encontrou um companheiro de verdade. Entretanto, suas esperanças ressurgem com a chegada de um circo, já que uma cartomante lhe disse que seu pretendente seria um homem de fora.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (exceto terça): 22h.

22h. Cinemark Vitória, sala 8: 13h15 (exceto terça e quarta), 14h50 (somente quarta), 15h35 (exceto terça e quarta).

VENTOS DA LIBERDADE

(Ballon, Alemanha, 2019, 126 min). Suspense. Direção: Michael Bully Herbig. Com Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross.

Sinopse: No verão de 1979, na Alemanha Oriental, uma família bola um ousado plano para finalmente conseguir deixar o local: montar um grande balão caseiro que irá flutuar até a fronteira ocidental e repousar naturalmente logo depois. No entanto, na primeira tentativa, o clima instável faz com que eles pratiquem um pouso forçado e as autoridades são avisadas, fazendo com que a família corra contra o tempo.

Cine Jardins, sala 2: 16h50

ODISSEIA DOS TONTOS

(La Odisea de los Giles, Argentina, Espanha, 2019, 116 min). Comédia. Direção: Sebastián Borensztein. Com Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín.

Sinopse: Em uma cidade distante na província de Buenos Aires, durante a crise econômica, um grupo de moradores decide reunir a quantia de dinheiro necessária para comprar alguns silos abandonados em uma propriedade agroindustrial. Mas, mesmo antes de poderem executar o projeto, um golpe faz com que eles atinjam o fundo do poço e reajam diante da injustiça.

Cine Jardins, sala 2: 19h05

SEGREDOS OFICIAIS

(Official Secrets, EUA, Reino Unido, 2019, 112 min). Suspense. Direção: Gavin Hood. Com Keira Knightley, Matt Smith, Adam Bakri.

Sinopse: Depois de passar anos trabalhando como tradutora de mandarim para inglês, Katharine Gun tornou-se mundialmente famosa ao expôr segredos extremamente confidenciais da Agência de Segurança Nacional. Depois de obter acesso a memorandos secretos, ela foi capaz de provar que ocorreu uma grande pressão a seis países para que eles votassem a favor da invasão ao Iraque em 2003.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

ZUMBILÂNDIA: ATIRE DUAS VEZES

(Zombieland: Double Tap, EUA, 2019). Comédia/ terror. Direção: Ruben Fleischer. Com Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone.

Sinopse: Anos depois de se unirem para atravessar o início da epidemia zumbi nos Estados Unidos, Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock seguem buscando novos lugares para habitação e sobrevivência. Quando decidem ir até a Casa Branca, acabam encontrando outros sobreviventes e percebem que novos rumos podem ser explorados.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 13h50.

13h50. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h.

21h. Cinemark Vila Velha, sala 2 (exceto terça, sexta e sábado): 22h20.

22h20. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h.

17h. Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 14h20 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h30 (exceto sábado e domingo).

14h20 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h30 (exceto sábado e domingo). Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h15 (somente sábado e domingo).

MALÉVOLA: DONO DO MAL

(Maleficent: Mistress of Evil, EUA, 2019, 119 min). Fantasia. Direção: Joachim Rønning. Com Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson.

Sinopse: Cinco anos após Aurora (Elle Fanning) despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip (Harris Dickinson). Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Ulstead ao lado de Malévola (Angelina Jolie), no intuito de conhecer seus futuros sogros, John (Robert Lindsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer). O jantar entre eles deveria ser de celebração entre os reinos, mas os interesses de Ingrith vêm à tona quando é criado um atrito com Malévola e os demais seres mágicos.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 20h40. Sala 3 (dub.): 14h15 (exceto sábado e domingo), 18h45.

20h40. 14h15 (exceto sábado e domingo), 18h45. Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h10.

17h (somente sábado e domingo), 19h10. Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 13h30 (exceto segunda, terça e quarta), 16h15 (exceto segunda, terça e quarta), 19h (exceto terça), 21h45 (exceto terça). Sala 6 (dub.) (exceto terça): 18h, 20h45.

13h30 (exceto segunda, terça e quarta), 16h15 (exceto segunda, terça e quarta), 19h (exceto terça), 21h45 (exceto terça). 18h, 20h45. Cinemark Vitória, sala 6 (3D/dub.) (exceto terça): 13h35 (exceto segunda e quarta), 16h20, 19h05, 21h50. Sala 7 (exceto terça): 18h35, 21h20.

13h35 (exceto segunda e quarta), 16h20, 19h05, 21h50. 18h35, 21h20. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 19h.

14h (somente sábado e domingo), 19h. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub.): 16h40 (3D), 19h (3D), 21h20.

16h40 (3D), 19h (3D), 21h20. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h15, 18h45. Sala 3 (3D/dub.): 20h40.

14h15, 18h45. 20h40. Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h40 (exceto quarta e quinta), 15h50 (somente quarta e quinta), 18h10 (exceto quarta e quinta), 18h20 (somente quarta e quinta), 20h40 (exceto quarta e quinta), 20h50 (somente quarta e quinta). Sala 2: 13h50 (exceto quarta, quinta e sexta), 17h50 (somente quarta e quinta), 18h50 (exceto quarta e quinta).

13h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h40 (exceto quarta e quinta), 15h50 (somente quarta e quinta), 18h10 (exceto quarta e quinta), 18h20 (somente quarta e quinta), 20h40 (exceto quarta e quinta), 20h50 (somente quarta e quinta). 13h50 (exceto quarta, quinta e sexta), 17h50 (somente quarta e quinta), 18h50 (exceto quarta e quinta). Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h30.

14h30, 17h30, 20h30. Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 17h45, 20h15.

17h45, 20h15. Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 17h30, 20h.

17h30, 20h. Cine Jardins, sala 1: 14h50 (somente sábado e domingo)

14h50 (somente sábado e domingo) Cine Gama, sala 2 (dub): 18h50

MORTO NÃO FALA

(Brasil, 2019, 110 min). Terror. Direção: Dennison Ramalho. Com Daniel de Oliveira, Fabiula Nascimento, Bianca Comparato.

Sinopse: Plantonista de um necrotério, Stênio (Daniel de Oliveira) possui um dom paranormal de se comunicar com os mortos. Trabalhando a noite, ele já está acostumado a ouvir relatos do além. Porém, quando essas conversas revelam segredos sobre sua própria vida, o homem ativa uma maldição perigosa para si e todos a sua volta.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (somente segunda e quarta): 13h30, 16h15. Sala 8 (somente terça): 15h, 19h45.

13h30, 16h15. 15h, 19h45. Cinemark Vitória, sala 6 (somente segunda e quarta): 13h45.

CORINGA

(Joker, EUA, Canadá, 2019, 122 min). Drama. Direção: Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz.

Sinopse: Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h30, 21h.

16h30, 21h. Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.): 21h20.

21h20. Cinemark Vila Velha, sala 8: 13h (exceto segunda, terça e quarta), 15h50 (exceto segunda, terça e quarta), 18h30 (exceto terça), 21h15 (exceto terça).

13h (exceto segunda, terça e quarta), 15h50 (exceto segunda, terça e quarta), 18h30 (exceto terça), 21h15 (exceto terça). Cinemark Vitória, sala 3: 13h25 (exceto segunda, terça e quarta), 16h15 (exceto terça), 19h10 (exceto terça), 22h (exceto terça). Sala 8: 17h10 (somente quarta), 18h (exceto terça e quarta), 20h50 (exceto terça e quarta).

13h25 (exceto segunda, terça e quarta), 16h15 (exceto terça), 19h10 (exceto terça), 22h (exceto terça). 17h10 (somente quarta), 18h (exceto terça e quarta), 20h50 (exceto terça e quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h15.

21h15. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 19h10, 21h30.

19h10, 21h30. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h30, 21h.

16h30, 21h. Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h20 (somente quarta e quinta), 16h20 (exceto quarta e quinta). Sala 6: 18h40 (dub.), 21h10.

15h20 (somente quarta e quinta), 16h20 (exceto quarta e quinta). 18h40 (dub.), 21h10. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 20h45. Sala 5 (dub.): 19h15, 22h.

20h45. 19h15, 22h. Cine Unimed, sala 4: 18h15 (dub.), 20h45.

18h15 (dub.), 20h45. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 20h30.

20h30. Cine Jardins, sala 1: 21h15

21h15 Cine Gama, sala 1 (dub): 21h

ANGRY BIRDS 2 - O FILME

(The Angry Birds Movie 2, EUA, 2019, 97 min). Animação/ comédia. Direção: Thurop Van Orman. Com Marcelo Adnet, Fábio Porchat, Dani Calabresa.

Sinopse: Red e seus amigos dedicam a vida a proteger a Ilha dos Pássaros dos constantes ataques vindos da Ilha dos Porcos. Entretanto, quanto uma terceira ilha surge e começa a atacá-los, Leonardo, o rei dos porcos, decide procurar seu arqui inimigo em busca de uma trégua para que, juntos, possam enfrentar a ameaça em comum.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h20.

ELA DISSE, ELE DISSE

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cláudia Castro. Com Duda Matte, Marcus Bessa, Maisa Silva.

Sinopse: Rosa e Léo são adolescentes de 14 anos que acabaram de entrar em uma nova escola, onde precisam lidar com a difícil tarefa de fazer novos amigos. Enquanto Léo logo demonstra interesse em futebol, Rosa enfrenta problemas com Júlia (Maísa), a garota mais popular do colégio.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (exceto sábado, domingo e terça): 13h15, 15h40.

13h15, 15h40. Cinemark Vitória, sala 7 (exceto terça): 14h25, 16h30.

ABOMINÁVEL

(Abominable, EUA, 2019, 97 min). Animação/ aventura. Direção: Jill Culton, Todd Wilderman. Com Chloe Bennet, Sarah Paulson, Tenzing Norgay Trainor.

Sinopse: Yi é uma adolescente que, certo dia, descobre que um Yeti está no telhado do prédio em que ela mora, em Xangai. A partir disso, ela e seus colegas passam a chamar a criatura mística de "Everest" e, ao criarem laços com o animal, decidem levá-lo até sua família, que está no topo do planeta. Porém, os três amigos terão que conseguir despistar o ganancioso Burnish e o zoólogo Dr. Zara, que querem pegar o Yeti a qualquer custo.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h45.

15h45. Cine Jardins, sala 2: 15h (somente sábado e domingo).

VAI QUE COLA 2: O COMEÇO

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: César Rodrigues. Com Samantha Schmütz, Marcus Majella, Emiliano D'Ávila.

Sinopse: Muito antes de socializarem quase todos os dias na pensão da Dona Jô (Catarina Abdala), Jéssica, Ferdinando, Máicol sequer se conheciam. Mas Terezinha decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol, todos eles se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (exceto terça): 19h40, 21h50.

19h40, 21h50. Cinemark Vitória, sala 3 (somente segunda e quarta): 14h05.

O REI LEÃO

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.