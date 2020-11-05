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Cinema

Confira a lista de vencedores da Mostra de Cinema de São Paulo

Vencedores foram escolhidos por júri, público e crítica; 'Valentina' e 'Chico Rei entre Nós' foram destaques
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 15:24

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 15:24

Guta Stresser e Thiessa Woinbackk em cena do filme 'Valentina', exibido na Mostra de Cinema de SP
Guta Stresser e Thiessa Woinbackk em cena do filme 'Valentina', exibido na Mostra de Cinema de SP Crédito: Divulgação
A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo anunciou, na noite desta quarta-feira (4), os vencedores de sua 44ª edição. A cerimônia de premiação aconteceu no parque Ibirapuera e foi transmitida em tempo real pela internet.
Entre os críticos, os prêmios de melhor título nacional e de melhor título estrangeiro foram para "Glauber, Claro" e "Mosquito", nesta ordem. Já a Abraccine premiou "Êxtase", de Moara Passoni, como melhor longa nacional de um diretor estreante.
O público, por sua vez, escolheu "Welcome to Chechnya" como melhor documentário e "Não Há Mal Algum" como melhor ficção estrangeiros. Os brasileiros laureados pelos espectadores foram o documentário "Chico Rei entre Nós" e o drama "Valentina".
Já o júri da Mostra escolheu como recipientes do troféu Bandeira Paulista os longas "17 Quadras", na categoria documentário, e "Eyimofe", em ficção. Também decidiu distribuir menções honrosas à atriz Thiessa Woinbackk, protagonista de "Valentina", e ao filme "Chico Rei entre Nós".
Foi virtualmente que boa parte das sessões desses e de outros longas aconteceram. No total, 65.519 entradas foram vendidas até a tarde desta terça pela plataforma Mostra Play, serviço de streaming criado exclusivamente para o festival. Nas parceiras Spcine Play, Sesc Digital e Belas Artes à la Carte, foram 30.610 até o domingo. Sessões em drive-ins e no Ibirapuera somaram pelo menos 3.700 espectadores.

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Além de laurear os melhores filmes desta edição, a cerimônia desta quarta também homenageou o cineasta Walter Salles, que recebeu um prêmio especial da Federação Internacional de Arquivo de Filmes, e os funcionários da Cinemateca, recipientes do prêmio Humanidade pela manutenção do acervo do local em meio ao descaso do governo em relação ao órgão. O prêmio Leon Cakoff foi para a produtora Sara Silveira.
Apesar de a Mostra ter acabado, oficialmente, nesta quarta, cerca de cem filmes de sua seleção continuam disponíveis pela internet até o dia 8 de novembro, na tradicional repescagem. Os ingressos seguem custando R$ 6.

Vencedores da 44ª Mostra de SP

  • Prêmio do Júri - Melhor Documentário (Competição Novos Diretores)
  • "17 Quadras", de Davy Rothbart

  • Prêmio do Júri - Melhor Ficção (Competiç ão Novos Diretores)
  • "Eyimofe", de Arie Esiri e Chuko Esiri

  • Menção honrosa do júri
  • "Chico Rei entre Nós", de Joyce Prado
  • Thiessa Woinbackk, pela atuação no filme "Valentina"

  • Prêmio do Público - Melhor Documentário Brasileiro
  • "Chico Rei entre Nós", de Joyce Prado

  • Prêmio do Público - Melhor Filme de Ficção Brasileiro
  • "Valentina", de Cássio Pereira dos Santos

  • Prêmio do Público - Melhor Documentário Internacional
  • "Welcome to Chechnya", de David France

  • Prêmio do Público - Melhor Filme de Ficção Internacional
  • "Não Há Mal Algum", de Mohammad Rasoulof

  • Prêmio da Crítica - Melhor Filme Internacional
  • "Mosquito", de João Nuno Pinto

  • Prêmio da Crítica - Melhor Filme Brasileiro
  • "Glauber, Claro", de César Meneghetti

  • Prêmio da Abraccine - Melhor Filme Brasileiro de Diretor Estreante
  • "Êxtase", de Moara Passoni

  • Prêmio Incubadora Paradiso (apoio ao desenvolvimento de novos filmes)
  • "Neuros", de Guilherme Coelho

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