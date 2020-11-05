Confira a lista de vencedores da Mostra de Cinema de São Paulo

Guta Stresser e Thiessa Woinbackk em cena do filme 'Valentina', exibido na Mostra de Cinema de SP Crédito: Divulgação

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo anunciou, na noite desta quarta-feira (4), os vencedores de sua 44ª edição. A cerimônia de premiação aconteceu no parque Ibirapuera e foi transmitida em tempo real pela internet.

Entre os críticos, os prêmios de melhor título nacional e de melhor título estrangeiro foram para "Glauber, Claro" e "Mosquito", nesta ordem. Já a Abraccine premiou "Êxtase", de Moara Passoni, como melhor longa nacional de um diretor estreante.

O público, por sua vez, escolheu "Welcome to Chechnya" como melhor documentário e "Não Há Mal Algum" como melhor ficção estrangeiros. Os brasileiros laureados pelos espectadores foram o documentário "Chico Rei entre Nós" e o drama "Valentina".

Já o júri da Mostra escolheu como recipientes do troféu Bandeira Paulista os longas "17 Quadras", na categoria documentário, e "Eyimofe", em ficção. Também decidiu distribuir menções honrosas à atriz Thiessa Woinbackk, protagonista de "Valentina", e ao filme "Chico Rei entre Nós".

Foi virtualmente que boa parte das sessões desses e de outros longas aconteceram. No total, 65.519 entradas foram vendidas até a tarde desta terça pela plataforma Mostra Play, serviço de streaming criado exclusivamente para o festival. Nas parceiras Spcine Play, Sesc Digital e Belas Artes à la Carte, foram 30.610 até o domingo. Sessões em drive-ins e no Ibirapuera somaram pelo menos 3.700 espectadores.

Além de laurear os melhores filmes desta edição, a cerimônia desta quarta também homenageou o cineasta Walter Salles, que recebeu um prêmio especial da Federação Internacional de Arquivo de Filmes, e os funcionários da Cinemateca, recipientes do prêmio Humanidade pela manutenção do acervo do local em meio ao descaso do governo em relação ao órgão. O prêmio Leon Cakoff foi para a produtora Sara Silveira.

Apesar de a Mostra ter acabado, oficialmente, nesta quarta, cerca de cem filmes de sua seleção continuam disponíveis pela internet até o dia 8 de novembro, na tradicional repescagem. Os ingressos seguem custando R$ 6.

Vencedores da 44ª Mostra de SP