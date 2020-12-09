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Cinema

Cleo, Fiuk e Fábio Jr. gravam longa juntos e trabalham em família pela primeira vez

Cleo é a responsável por produzir o filme
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 15:20

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 15:20

A atriz Cleo Pires
A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
Os atores Fiuk, 30, Cleo, 38, e o ator e cantor Fábio Jr., 67, estão filmando um longa produzido pela atriz. Esta será a primeira vez que os irmãos e o pai vão trabalhar juntos em um projeto.
"Sempre quis fazer esse trabalho com a Cleo, desde criança, mas tudo tem o momento certo. Chegou esse momento. E ela, como é uma mulher superpoderosa, minha irmãzinha, está na produção do filme, porque não é fraca, galera. Faço parte do elenco e meu pai também", disse Fiuk em live do GShow.
O ator, que atualmente pode ser visto na pele de Ruy em "A Força do Querer" (Globo), não revelou muitos detalhes sobre o filme, mas disse que está muito feliz. "Tem uma coisa muito especial para a gente. É o nosso primeiro trabalho juntos, vai ser um grande marco", completou.
No papo, além do novo projeto, Fiuk revelou que só agora tem conseguido acompanhar mais de perto os detalhes da trama na qual vive um romance com Ritinha (Isis Valverde).
"Não conseguia ver, agora estou curtindo mais. Acho interessante desde escutar uma música que eu gravei até ver uma cena que fiz. A gente se critica muito, principalmente nós atores. Ninguém fica 100% satisfeito. Mas gosto de aprender com as coisas que faço, faz parte do crescimento. Acho interessante a troca", disse.
Como planos futuros, Fiuk contou que deverá lançar em breve uma música inédita e autoral e outras duas em parceria com Jorge Ben Jor.

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