Cine Drive-In gratuito volta ao Parque Botânico Vale; confira as sessões

O estacionamento do Parque Botânico Vale voltará a receber o Cine Drive-In, com exibição gratuita de filmes. As sessões acontecem nesta quinta (20), sexta (21) e sábado (22). Os interessados devem se inscrever pelo site. As vagas são limitadas.
A grade de filmes está diversificada, voltada especialmente para o público infantil e familiar. Os filmes disponíveis nessas sessões serão: "As Sufragistas"; "Bumblebee"; "Os Boxtrolls"; "As Tartarugas Ninja - Fora das Sombras"; e "Velozes e Furiosos". Os filmes serão dublados e o áudio será transmitido por meio de uma estação FM, que deverá ser sintonizada nos carros.
"As exibições têm sido um sucesso, e por isso decidimos oferecer uma nova variedade de filmes para diferentes faixas etárias", destaca o supervisor de Ativos de Relacionamento da Vale, Vitor Maciel.
Na semana seguinte, nos dias 28, 29 e 30 também haverá exibição. "As inscrições são feitas para os filmes de cada semana, assim possibilitamos que mais pessoas possam participar", explica.
CUIDADOS COM A SAÚDE
Cabe ressaltar que o parque permanece fechado para visitação. O acesso ao Cine Drive-In será possível no intervalo entre 45 minutos e 10 minutos antes do início de cada sessão. No local, será necessário apresentar o ingresso (impresso ou digital) juntamente com o documento de identificação.
Entre os protocolos de saúde e segurança adotados estão a distância mínima de dois metros entre os veículos, a organização para acesso aos banheiros e a limitação de até quatro pessoas por veículo. Entretanto, para tornar a experiência e a visualização da tela de projeção ainda melhor, a recomendação é até três ocupantes por veículo. Todos devem utilizar máscaras. Não serão comercializados alimentos no local.
PROGRAMAÇÃO
- QUINTA-FEIRA (20/8)
- 20h30: As Sufragistas
- Classificação: 14 anos - Duração: 1h47. Dublado
- SEXTA-FEIRA (21/8)
- 17h30: Bumblebee
- Classificação: 10 anos - Duração: 1h57. Dublado
- 20h30: Velozes e Furiosos 5
- Classificação: 10 anos - Duração: 2h10. Dublado
- SÁBADO (22/8)
- 17h30: Os Boxtrolls
- Classificação: Livre - Duração: 1h36. Dublado
- 20h30: As Tartarugas Ninja
- Classificação: 10 anos - Duração: 1h53. Dublado