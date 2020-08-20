Cine Drive-In gratuito volta ao Parque Botânico Vale; confira as sessões

Cine Drive-in do Parque Botânico Vale Crédito: Divulgação/Vale

O estacionamento do Parque Botânico Vale voltará a receber o Cine Drive-In, com exibição gratuita de filmes. As sessões acontecem nesta quinta (20), sexta (21) e sábado (22). Os interessados devem se inscrever pelo site . As vagas são limitadas.

A grade de filmes está diversificada, voltada especialmente para o público infantil e familiar. Os filmes disponíveis nessas sessões serão: "As Sufragistas"; "Bumblebee"; "Os Boxtrolls"; "As Tartarugas Ninja - Fora das Sombras"; e "Velozes e Furiosos". Os filmes serão dublados e o áudio será transmitido por meio de uma estação FM, que deverá ser sintonizada nos carros.

"As exibições têm sido um sucesso, e por isso decidimos oferecer uma nova variedade de filmes para diferentes faixas etárias", destaca o supervisor de Ativos de Relacionamento da Vale, Vitor Maciel.

Na semana seguinte, nos dias 28, 29 e 30 também haverá exibição. "As inscrições são feitas para os filmes de cada semana, assim possibilitamos que mais pessoas possam participar", explica.

CUIDADOS COM A SAÚDE

Cabe ressaltar que o parque permanece fechado para visitação. O acesso ao Cine Drive-In será possível no intervalo entre 45 minutos e 10 minutos antes do início de cada sessão. No local, será necessário apresentar o ingresso (impresso ou digital) juntamente com o documento de identificação.

Entre os protocolos de saúde e segurança adotados estão a distância mínima de dois metros entre os veículos, a organização para acesso aos banheiros e a limitação de até quatro pessoas por veículo. Entretanto, para tornar a experiência e a visualização da tela de projeção ainda melhor, a recomendação é até três ocupantes por veículo. Todos devem utilizar máscaras. Não serão comercializados alimentos no local.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (20/8)

20h30: As Sufragistas



As Sufragistas Classificação: 14 anos - Duração: 1h47. Dublado



SEXTA-FEIRA (21/8)

17h30: Bumblebee



Bumblebee Classificação: 10 anos - Duração: 1h57. Dublado





20h30: Velozes e Furiosos 5



Velozes e Furiosos 5 Classificação: 10 anos - Duração: 2h10. Dublado

