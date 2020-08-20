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Cine Drive-In gratuito volta ao Parque Botânico Vale; confira as sessões

Estacionamento do parque terá exibições nesta e na próxima semana, com inscrições pela web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 10:13

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 10:13

Cine Drive-in do Parque Botânico Vale
Cine Drive-in do Parque Botânico Vale Crédito: Divulgação/Vale
O estacionamento do Parque Botânico Vale voltará a receber o Cine Drive-In, com exibição gratuita de filmes. As sessões acontecem nesta quinta (20), sexta (21) e sábado (22). Os interessados devem se inscrever pelo site. As vagas são limitadas.
A grade de filmes está diversificada, voltada especialmente para o público infantil e familiar. Os filmes disponíveis nessas sessões serão: "As Sufragistas"; "Bumblebee"; "Os Boxtrolls"; "As Tartarugas Ninja - Fora das Sombras"; e "Velozes e Furiosos". Os filmes serão dublados e o áudio será transmitido por meio de uma estação FM, que deverá ser sintonizada nos carros.
"As exibições têm sido um sucesso, e por isso decidimos oferecer uma nova variedade de filmes para diferentes faixas etárias", destaca o supervisor de Ativos de Relacionamento da Vale, Vitor Maciel.
Na semana seguinte, nos dias 28, 29 e 30 também haverá exibição. "As inscrições são feitas para os filmes de cada semana, assim possibilitamos que mais pessoas possam participar", explica.

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CUIDADOS COM A SAÚDE

Cabe ressaltar que o parque permanece fechado para visitação. O acesso ao Cine Drive-In será possível no intervalo entre 45 minutos e 10 minutos antes do início de cada sessão. No local, será necessário apresentar o ingresso (impresso ou digital) juntamente com o documento de identificação.
Entre os protocolos de saúde e segurança adotados estão a distância mínima de dois metros entre os veículos, a organização para acesso aos banheiros e a limitação de até quatro pessoas por veículo. Entretanto, para tornar a experiência e a visualização da tela de projeção ainda melhor, a recomendação é até três ocupantes por veículo. Todos devem utilizar máscaras. Não serão comercializados alimentos no local.

PROGRAMAÇÃO

  • QUINTA-FEIRA (20/8)
  • 20h30: As Sufragistas
  • Classificação: 14 anos - Duração: 1h47. Dublado
  • SEXTA-FEIRA (21/8)
  • 17h30: Bumblebee
  • Classificação: 10 anos - Duração: 1h57. Dublado

  • 20h30: Velozes e Furiosos 5
  • Classificação: 10 anos - Duração: 2h10. Dublado
  • SÁBADO (22/8)
  • 17h30: Os Boxtrolls
  • Classificação: Livre - Duração: 1h36. Dublado

  • 20h30: As Tartarugas Ninja
  • Classificação: 10 anos - Duração: 1h53. Dublado

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