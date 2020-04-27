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Cinema

Cameron Diaz diz que só voltaria a atuar por algo apaixonante

'No momento, estou curtindo o meu bem-estar', disse a atriz que está sem novas obras há seis anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 16:00

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 16:00

A atriz Cameron Diaz
A atriz Cameron Diaz Crédito: Instagram/@camerondiaz
A atriz americana Cameron Diaz, 47, está sumida do cinema desde 2014, quando fez o remake de "Annie". Em uma entrevista à maquiadora Gucci Westman, publicada nas redes sociais, ela afirmou que não sente falta de trabalhar. Mas, claro, jamais negaria um bom convite.
"Veja, eu nunca diria nunca. Sou esse tipo de pessoa, claramente", afirmou a atriz. "No momento, estou curtindo o meu bem-estar e tudo mais", disse Diaz. "Mas, o que quer que eu faça, deve ser algo pelo qual sou apaixonada -algo que pareça sem esforço".

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Diaz é casa com Benji Madden e tem uma filha, Raddix. Ela fez sucesso com comédias românticas e filmes de ação como "As Panteras" (2000-2003) já tinha falado sobre sua aposentadoria. "Eu comecei [a experimentar a fama] quando tinha 22 anos, 25 anos atrás", disse a atriz à revista InStyle.
"A maneira como encaro isso é que dei mais da metade da minha vida ao público. Sinto que não há problema em eu ter tempo para me reorganizar e escolher como quero voltar ao mundo, se eu decidir. Não sinto falta de me apresentar."

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