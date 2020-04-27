Cameron Diaz diz que só voltaria a atuar por algo apaixonante

A atriz Cameron Diaz Crédito: Instagram/@camerondiaz

A atriz americana Cameron Diaz, 47, está sumida do cinema desde 2014, quando fez o remake de "Annie". Em uma entrevista à maquiadora Gucci Westman, publicada nas redes sociais, ela afirmou que não sente falta de trabalhar. Mas, claro, jamais negaria um bom convite.

"Veja, eu nunca diria nunca. Sou esse tipo de pessoa, claramente", afirmou a atriz. "No momento, estou curtindo o meu bem-estar e tudo mais", disse Diaz. "Mas, o que quer que eu faça, deve ser algo pelo qual sou apaixonada -algo que pareça sem esforço".

Diaz é casa com Benji Madden e tem uma filha, Raddix. Ela fez sucesso com comédias românticas e filmes de ação como "As Panteras" (2000-2003) já tinha falado sobre sua aposentadoria. "Eu comecei [a experimentar a fama] quando tinha 22 anos, 25 anos atrás", disse a atriz à revista InStyle.