'Bacurau' leva oito prêmios no 46ª Festival Sesc Melhores Filmes

Filme levou prêmios nas opiniões do público e da crítica; confira ganhadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 07:54

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 07:54

Bacurau
Cena do filme Bacurau Crédito: Divulgação
O filme Bacurau foi o grande vencedor da 46ª edição do Festival Sesc Melhores Filmes, em cerimônia realizada de maneira virtual na noite desta quarta-feira, 19. Bacurau levou oito premiações, incluindo melhor filme brasileiro, na opinião da crítica e do público.
A cerimônia foi conduzida por Karine Teles, que venceu no ano passado como atriz e roteirista, por Benzinho. Na sequência da premiação, será exibido pela nova plataforma de cinema do Sesc o longa Meu Nome É Bagdá, de Caru Alves de Souza, que integrou a mostra Generation e foi premiado no Festival de Berlim, em fevereiro. O filme abre o festival, que será este ano realizado totalmente de maneira online. Para assistir basta acessar sescsp.org.br/cinemaemcasa.

Veja Também

Comunidade quer que casarão abandonado em Vitória vire centro cultural

Grammy Latino será dia 19 de novembro e poderá ter plateia

Festival de Gramado terá transmissão de filmes pelo Canal Brasil

Veja os vencedores do 46ª edição do Festival Sesc Melhores Filmes 2020:
  • Melhor Documentário pelo Público - Bixa Travesty (Direção Claudia Priscilla e Kiko Goifman)

  • Melhor Documentário pela Crítica - Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar (Direção Marcelo Gomes)

  • Melhor Fotografia pelo Público - Pedro Sotero (Bacurau)

  • Melhor Fotografia pela Crítica - Hélène Louvart (A Vida Invisível)

  • Melhor Ator Brasileiro pelo Público - Silvero Pereira (Bacurau)

  • Melhor Ator Brasileiro pela Crítica - Marco Nanini (Greta)

  • Melhor Atriz Brasileira pelo Público - Fernanda Montenegro (A Vida Invisível)

  • Melhor Atriz Brasileira pela Crítica - Grace Passô (Temporada)

  • Melhor Roteiro, Direção e Filme pelo Público e pela Crítica - Bacurau (Roteiro e direção Juliano Dornelles e Kléber Mendonça Filho)

