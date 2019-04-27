Zander e Garage Fuzz em Vila Velha nesta quarta (01/05)

SHOW

Zander Crédito: Marina Melchers

Zander e Garage Fuzz - CANCELADO

Abertura com Envolto Envolto. Às 19h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 30 (1º lote). Informações: (27) 98116-3325.

BALADA

Barrerito Chopperia

Rock da tarde do trabalhador, com Samba Jr., DJ Gabriel Pratti e Wando & Junior. Às 18h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.

Fluente

Sunset. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 5 ou produtos de limpeza, higene pessoal ou materiais de enfermagem. Informações: (27) 3347-1512.

Felipe Brava. Crédito: Fillipe Leal - Divulgação

Wanted Pub

“Quartaneja – Especial Feriado” com Felipe Brava e Mikaely Lahass. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

MÚSICA AO VIVO

Emerson Arsy Trio

Jazz e MPB. Às 21h. Mad Rock’s. Rua Rui Barbosa, 14, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99793-3349.

Samba dos Amigos

Samba. Às 14h. Praça do Ásia. Av. Sibéria, Cidade Continental - Setor Ásia, Serra. Aberto ao público.

TEATRO

A Cigarra e a Formiga