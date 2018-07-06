XXV Festival de Inverno de Domingos Martins

PROGRAMAÇÃO
06 a 08/07
08h às 17h: Oficina de Dança Alemã Sede
07/7 (Sábado)
Concurso Palco Livre 2018
12h30: Atitude Sonora
13h50: Quebra Mar
15h10: Batida Diferente
18h: Ferna
19h20: Luana Mallet
20h40: L20
08/07 (Domingo)
Concurso Palco Livre 2018
12h: Heptasopro
13h10: Nanda Soares
15h: Salsa Brezinski & Agência de Viagem
16h20: Hang Blues
14h: Apresentação da Oficina de Dança Alemã - Rua de Lazer
09 a 13/07
18h às 22h: Oficina de Prática de Metais - Melgaço
13/07 (Sexta)
19h: Grupo Cultural Martinense Itinerante - Praça de Alimentação
20h: Abertura Oficial - Palco Principal
20h30: Banda Clube Big Beatles e Orquestra Sinfônica do ES - Palco Principal
22h30: O Quarto Crescente - Carlos Papel - Praça de Alimentação
00h: Gustavo Macacko com participação de Gabriel O Pensador - Palco Principal
14/07 (Sábado)
10h: Audição dos alunos da Oficina de Prática de Metais Palco Principal
12h às 23h: Palco Livre - Rua de Lazer
12h: No Seu Abracinho - MPB para Crianças - Praça de Alimentação
14h: Camerata Jovem Vale Música Coreto
16h: Banda Júnior da PMES - Palco Principal
18h: Coral do Tribunal de Contas do Estado Praça de Alimentação
19h: Grupo de Dança Alemã Bergfreunde de Campinho - Coreto
20h: Moxuara In Concert - Palco Principal
22h: Banda Duets convida Sylvinho Blau Blau - Praça de Alimentação
00h: Jackson Lima - Palco Principal
15/07 (Domingo)
10h: Coral Viva Você - SEDU e Camerata/Cameria - IFES - Coreto
12h às 18h: Palco Livre - Rua de Lazer
12h: Final da Copa do Mundo Rússia 2018 - Transmissão ao Vivo
14h: Rogerinho do Cavaco - Praça de Alimentação
16h: Banda Kalifa Coreto
18h: Banda Sinfônica Vale Música - Palco Principal
20h: Vale Música Jazz Band Palco Principal
21h: Encontro: Robertinho Silva & Bruno Venturim Rua de Lazer
21h30: Mariana Coelho (The Voice Brasil) Praça de Alimentação
16/07 (Segunda-Feira)
18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer
18h: Dixieland FAMES Praça de Alimentação
20h: Coro Jovem da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde Coreto
21h: Orquestra e Sexteto da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde Praça de Alimentação
22h: Diego Lyra com a participação do Musical Hair - Palco Principal
17/07 (Terça-Feira)
18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer
19h: Palestra "Edu Martins Aprendendo a Compor", com a participação do maestro Eduardo Lucas - Auditório EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth
19h: Coro Curumins FAMES - Palco Principal
20h: Show Edelweiss Coreto
21h: Show dos Professores do Festival - Praça de Alimentação
22h: Viva Alex Noite Blues - Palco Principal
18/07 (Quarta-Feira)
18h às 19h: Palco Livre - Rua de Lazer
18h: Orquestra Sinfônica FAMES - Palco Principal
19h: Big Band da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde Coreto
20h: Grupo Cultural Martinense Itinerante - Praça de Alimentação
21h: Grupo Aroeira - Coreto
23h: Marcelo Ribeiro 35 anos de Música, com a participação especial de Zé Geraldo - Palco Principal
19/07 (Quinta-Feira)
18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer
19h: Edu Martins Trio & Mary Amaral Coreto
20h30: Ney Conceição 30 anos Palco Principal
22h: Gafieira nas Montanhas Praça de Alimentação
23h30: Amaro Lima Acústico Noite Manimal - Palco Principal
20/07 (Sexta-Feira)
18h à 00h: Audição dos alunos - Rua de Lazer
18h: Audição dos alunos - Oficina Prática de Orquestra - Palco Principal
19h: Audição dos alunos - Oficina Prática de Conjunto Coreto
20h: Concerto de Cordas - Professores do Festival - Palco Principal
21h: Banda do Concurso Palco Livre Coreto
22h: Zé Maholics - Praça de Alimentação
00h: Luau do Casanova - Palco Principal
21/07 (Sábado)
9h às 12h: Audição dos Alunos - Rua de Lazer
12h: Pop & Jazz Orquestra IFES - Palco Principal
13h às 23h: Palco Livre - Rua de Lazer
14h: Tony Ribeiro - Praça de Alimentação
16h: Brasileiríssimo FAMES - Palco Principal
18h: Banda do Concurso Palco Livre - Palco Coreto
20h: Orquestra Sinfônica SUL Espírito Santo - Palco Principal
22h: Saulo Simonassi - Praça de Alimentação
00h: Projeto Feijoada com Ivo Meirelles - Palco Principal
22/07 (Domingo)
10h: Paulo Dantas Trio Rua de Lazer
11h30: Grupo de Dança Alemã Rheinland Coreto
12h às 18h: Palco livre - Rua de Lazer
12h: Orquestra Capixaba de Sopros Cariacica - Palco Principal
14h: Banda do Concurso Palco Livre - Praça de Alimentação
15h: Grupo de Dança Alemã Blumen der Erde Volkstanzgruppe Coreto
16h: Eden Acordeon e Trio Cantos Brasileiros - Praça de Alimentação
18h: Zero28 Band Coreto
20h: Banda da Polícia Militar do ES - Palco Principal