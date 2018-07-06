XXV Festival de Inverno de Domingos Martins

PROGRAMAÇÃO

06 a 08/07

08h às 17h: Oficina de Dança Alemã  Sede

07/7 (Sábado)

Concurso Palco Livre 2018

12h30: Atitude Sonora

13h50: Quebra Mar

15h10: Batida Diferente

18h: Ferna

19h20: Luana Mallet

20h40: L20

08/07 (Domingo)

Concurso Palco Livre 2018

12h: Heptasopro

13h10: Nanda Soares

15h: Salsa Brezinski & Agência de Viagem

16h20: Hang Blues

14h: Apresentação da Oficina de Dança Alemã - Rua de Lazer

09 a 13/07

18h às 22h: Oficina de Prática de Metais - Melgaço

13/07 (Sexta)

19h: Grupo Cultural Martinense  Itinerante - Praça de Alimentação

20h: Abertura Oficial - Palco Principal

20h30: Banda Clube Big Beatles e Orquestra Sinfônica do ES - Palco Principal

22h30: O Quarto Crescente - Carlos Papel - Praça de Alimentação

00h: Gustavo Macacko com participação de Gabriel O Pensador - Palco Principal

14/07 (Sábado)

10h: Audição dos alunos da Oficina de Prática de Metais  Palco Principal

12h às 23h: Palco Livre - Rua de Lazer

12h: No Seu Abracinho - MPB para Crianças - Praça de Alimentação

14h: Camerata Jovem Vale Música  Coreto

16h: Banda Júnior da PMES - Palco Principal

18h: Coral do Tribunal de Contas do Estado  Praça de Alimentação

19h: Grupo de Dança Alemã Bergfreunde de Campinho - Coreto

20h: Moxuara In Concert - Palco Principal

22h: Banda Duets convida Sylvinho Blau Blau - Praça de Alimentação

00h: Jackson Lima - Palco Principal

15/07 (Domingo)





10h: Coral Viva Você - SEDU e Camerata/Cameria - IFES - Coreto

12h às 18h: Palco Livre - Rua de Lazer

12h: Final da Copa do Mundo Rússia 2018 - Transmissão ao Vivo

14h: Rogerinho do Cavaco - Praça de Alimentação

16h: Banda Kalifa  Coreto

18h: Banda Sinfônica Vale Música - Palco Principal

20h: Vale Música Jazz Band  Palco Principal

21h: Encontro: Robertinho Silva & Bruno Venturim  Rua de Lazer

21h30: Mariana Coelho (The Voice Brasil)  Praça de Alimentação

16/07 (Segunda-Feira)





18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

18h: Dixieland  FAMES  Praça de Alimentação

20h: Coro Jovem da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde  Coreto

21h: Orquestra e Sexteto da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde  Praça de Alimentação

22h: Diego Lyra com a participação do Musical Hair - Palco Principal

17/07 (Terça-Feira)





18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

19h: Palestra "Edu Martins Aprendendo a Compor", com a participação do maestro Eduardo Lucas - Auditório EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth

19h: Coro Curumins  FAMES - Palco Principal

20h: Show Edelweiss  Coreto

21h: Show dos Professores do Festival - Praça de Alimentação

22h: Viva Alex  Noite Blues - Palco Principal

18/07 (Quarta-Feira)





18h às 19h: Palco Livre - Rua de Lazer

18h: Orquestra Sinfônica  FAMES - Palco Principal

19h: Big Band da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde  Coreto

20h: Grupo Cultural Martinense  Itinerante - Praça de Alimentação

21h: Grupo Aroeira - Coreto

23h: Marcelo Ribeiro 35 anos de Música, com a participação especial de Zé Geraldo - Palco Principal

19/07 (Quinta-Feira)





18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

19h: Edu Martins Trio & Mary Amaral  Coreto

20h30: Ney Conceição 30 anos  Palco Principal

22h: Gafieira nas Montanhas  Praça de Alimentação

23h30: Amaro Lima Acústico  Noite Manimal - Palco Principal

20/07 (Sexta-Feira)





18h à 00h: Audição dos alunos - Rua de Lazer

18h: Audição dos alunos - Oficina Prática de Orquestra - Palco Principal

19h: Audição dos alunos - Oficina Prática de Conjunto  Coreto

20h: Concerto de Cordas - Professores do Festival - Palco Principal

21h: Banda do Concurso Palco Livre  Coreto

22h: Zé Maholics - Praça de Alimentação

00h: Luau do Casanova - Palco Principal

21/07 (Sábado)





9h às 12h: Audição dos Alunos - Rua de Lazer

12h: Pop & Jazz Orquestra  IFES - Palco Principal

13h às 23h: Palco Livre - Rua de Lazer

14h: Tony Ribeiro - Praça de Alimentação

16h: Brasileiríssimo  FAMES - Palco Principal

18h: Banda do Concurso Palco Livre - Palco Coreto

20h: Orquestra Sinfônica SUL Espírito Santo - Palco Principal

22h: Saulo Simonassi - Praça de Alimentação

00h: Projeto Feijoada com Ivo Meirelles - Palco Principal

22/07 (Domingo)





10h: Paulo Dantas Trio  Rua de Lazer

11h30: Grupo de Dança Alemã Rheinland  Coreto

12h às 18h: Palco livre - Rua de Lazer

12h: Orquestra Capixaba de Sopros  Cariacica - Palco Principal

14h: Banda do Concurso Palco Livre - Praça de Alimentação

15h: Grupo de Dança Alemã Blumen der Erde Volkstanzgruppe  Coreto

16h: Eden Acordeon e Trio Cantos Brasileiros - Praça de Alimentação

18h: Zero28 Band  Coreto