Xenia França comanda live nesta terça (25); confira a agenda

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Lives Musicais
Cecitônio Coelho
Às 19h, live em homenagem a Roberto e Erasmo Carlos, pelo Facebook e Instagram do artista
#emcasacomosesc
Às 19h, show de Edvaldo Santana. Às 21h30, Luis Arrieta apresenta o espetáculo de dança “Casa Tomada”. No Instagram @sescaovivo e também no YouTube do Sesc SP.
Xenia França
A partir das 21h, no aplicativo #BeApp
Bill Callahan
A partir das 19h, no YouTube
Mirah
A partir das 21h, no site oficial da cantora
Cinema
Festival Varilux Em Casa
50 produções em sua maioria das edições anteriores do Festival Varilux de Cinema Francês, com os maiores astros do cinema francês. Basta acessar o site do festival e fazer um cadastro simples.
Teatro
O Príncipe
Espetáculo da Indelicada Cia. Teatral. Com Evandro Costa e Ricardo Fiuza. Às 19h30, no Facebook da trupe, e às 21h, no Instagram do grupo.