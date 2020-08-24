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Xenia França comanda live nesta terça (25); confira a agenda

Cecitônio Coelho e os filmes do Festival Varilux de Cinema em Casa também estão na lista de eventos on-line. Confira

Publicado em 

24 ago 2020 às 15:41

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 15:41

A cantora Xenia França
A cantora Xenia França Crédito: Instagram/@colorsxstudios

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Cecitônio Coelho

Às 19h, live em homenagem a Roberto e Erasmo Carlos, pelo Facebook e Instagram do artista

#emcasacomosesc

Às 19h, show de Edvaldo Santana. Às 21h30, Luis Arrieta apresenta o espetáculo de dança “Casa Tomada”. No Instagram @sescaovivo e também no YouTube do Sesc SP.

Xenia França

A partir das 21h, no aplicativo #BeApp

Bill Callahan

A partir das 19h, no YouTube

Mirah

A partir das 21h, no site oficial da cantora

Cinema

Festival Varilux Em Casa

50 produções em sua maioria das edições anteriores do Festival Varilux de Cinema Francês, com os maiores astros do cinema francês. Basta acessar o site do festival e fazer um cadastro simples.

Teatro

O Príncipe

Espetáculo da Indelicada Cia. Teatral. Com Evandro Costa e Ricardo Fiuza. Às 19h30, no Facebook da trupe, e às 21h, no Instagram do grupo.

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