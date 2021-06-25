Xande de Pilares faz apresentação on-line no sábado (03/07)

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MÚSICA
Marcelo Jeneci
O cantor se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: livre.
Xande de Pilares e Mumuzinho
Os músicos se apresentam às 18h, no canal no YouTube do Sistema OCB RJ. A apresentação é a celebração do Dia de Cooperar.
Luedji Luna
A cantora e compositora baiana se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo.
Festival MAIS Autoral
O evento virtual com apoio da Lei Aldir Blanc conta com a participação de Carlos Papel, Sandrera e Manfredo. Tendo sido gravado no Palácio da Cultura Sônia Cabral, em Vitória, o show será transmitido no canal no YouTube de Sandrera, nesta sexta (02) e no sábado (03), às 19h..
Leonardo
O cantor se apresenta às 19h, em seu canal no YouTube.
DJ Monalisa Lombardi
Música ao vivo, às 15h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha).
Nano Vianna
O cantor se apresenta, ao vivo, às 11h, no Canto da praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
Alan Venturini
O cantor apresenta tributo à banda Charlie Brown Jr., ao vivo, às 19h, no Canto da praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
Tributo Elis Regina, Rita Lee e Marisa Monte
Os artistas Andrea Ramos, Jorge Tarzan e Edu Szajnbrum se apresentam a partir das 12h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Reservas limitadas. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.
Quarteto Batida Diferente
A banda se apresenta às 18h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Reservas limitadas. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.
Ada Koffi e Joca
Os artistas se apresentam ao vivo, às 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3026-7868.
Babell Trio e Andréa Ramos
Os artistas se apresentam às 19h, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500 - 03 - Mata da Praia, Vitória). No repertório, MPB e Bossa. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 3025-1516.
MULTICULTURAL
Cultura em Toda Parte
O festival virtual segue com as suas atrações, entrando em sua segunda semana de exibições. As transmissões ocorrem a partir das 18h, nos Canais de YouTube do IBCA, da Secult ES e da TVE, além de ser transmitido pela TV Educativa do Espírito Santo. Confira as atrações do dia:
TEATRO
As Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming, às 21h. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Frida Kahlo Viva La Vida
Apresentação virtual solo com Christiane Tricerri e texto do mexicano Humberto Robles. Sua transmissão ocorre às 20h30, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.
As Filhas da Mãe
Espetáculo virtual com texto de Ronaldo Clambroni e direção de Luiggi Francesco. Sua transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaminng. Ingresso: R$ 15,50. Venda: no site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
A Peste
Espetáculo virtual baseado no livro homônimo de Albert Camus. O espetáculo conta com a atuação de Pedro Osorio e direção de Vera Holtz com Guilherme Leme Garcia. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Duração: 45 minutos. Classificação: 16 anos. Ingresso: R$ 0 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
A Dura Vida de Gorete Assis
Espetáculo virtual de comédia produzido e interpretado por Augusto Haagensen. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 7,25 (meia); R$ 14,50 (inteira). Venda: no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Monstro
Peça virtual com dramaturgia e interpretação de Ricardo Corrêa. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
INFANTIL
Os Sapatinhos Vermelhos
Espetáculo virtual com performance e texto de Apollo Faria. Sua transmissão ocorre às 16h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.