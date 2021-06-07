Xand Avião irá agitar a quinta-feira (10/06) com live

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MÚSICA
Xand Avião
O cantor se apresenta às 21h, na plataforma ZoOme. Ingresso: R$ 29,90. A live contará com a participação de Jonas Esticado e Felipe Araújo.
TEATRO
Insônia - Titus Macbeth
Espetáculo virtual baseado nas obras "Titus Andronicus" e "Macbeth" de William Shakespeare. Sua direção é de André Guerreiro Lopes. Temporada: 05 a 13 de junho, às 20h. Apresentações com legendas em inglês nos dias 6, 9 e 13 de junho, às 16h. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Dama da Noite
Filme-teatro baseado de conto homônimo de Caio Fernando Abreu. Ele tem atuação de Luiz Fernando Almeida e direção de André leahun. Temporada: 07 a 13 de junho, às 20h. Suas transmissões ocorrem no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.