Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Wesley Safadão e Bruno & Marrone farão live no sábado (19)

O dia também contará com show digital da dupla Weliton Costa & Gabriel e do cantor Neto Souza; confira a programação

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 20:35

Publicado em 

11 set 2020 às 20:35
Wesley Safadão é atração do Café de La Musique, em Meaípe, Guarapari
Wesley Safadão fará live ao lado de Bruno e Marrone no sábado (19) Crédito: Reprodução/Facebook

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Wesley Safadão e Bruno & Marrone

Às 21h, no canal no YouTube de Safadão. ATUALIZAÇÃO: O horário da apresentação foi mudado pela produção do evento de 20h para às 21h. 

Weliton Costa e Gabriel

Neto Souza

Teresa Cristina

Neguinho da Beija-flor

Paulinho Boca de Cantor

15º Festival #ZiriguidumEmCasa (Pré-gravado)

Às 20h, no canal no YouTube do projeto.   O espetáculo contará com a participação de Claudio Lins; Celso Fonseca; Mark Lambert; Brazilian Voices; Quarteto do Rio; Thiago Pach,;Ricardo Bacelar; Allfredo Lima; Verônica Sabino; Roberto Menescal; Gabi Doti; Laila Garin; Robson Nogueira; Zé Luiz Mazziotti; Amanda Bravo; e Mariana de Moraes. 

Multicultural

SEMANA #3 CULTURA CONECTA

A Secult ES estará promovendo uma programação cultural a cada semana até dezembro. As atrações são locais e diversas, tendo suas apresentações transmitidas no canal no YouTube e Facebook da Secult e na TVE. Confira os eventos digitais do dia: 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados