Wesley Safadão e Bruno & Marrone farão live no sábado (19)

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Lives Musicais
Wesley Safadão e Bruno & Marrone
Às 21h, no canal no YouTube de Safadão. ATUALIZAÇÃO: O horário da apresentação foi mudado pela produção do evento de 20h para às 21h.
Weliton Costa e Gabriel
Às 15h, no canal no YouTube da dupla.
Neto Souza
Às 21h, no canal no YouTube do cantor.
Teresa Cristina
Neguinho da Beija-flor
Paulinho Boca de Cantor
15º Festival #ZiriguidumEmCasa (Pré-gravado)
Às 20h, no canal no YouTube do projeto. O espetáculo contará com a participação de Claudio Lins; Celso Fonseca; Mark Lambert; Brazilian Voices; Quarteto do Rio; Thiago Pach,;Ricardo Bacelar; Allfredo Lima; Verônica Sabino; Roberto Menescal; Gabi Doti; Laila Garin; Robson Nogueira; Zé Luiz Mazziotti; Amanda Bravo; e Mariana de Moraes.
Multicultural
SEMANA #3 CULTURA CONECTA
A Secult ES estará promovendo uma programação cultural a cada semana até dezembro. As atrações são locais e diversas, tendo suas apresentações transmitidas no canal no YouTube e Facebook da Secult e na TVE. Confira os eventos digitais do dia: