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Viviane Mosé no Centro nesta segunda (8/07)

Publicado em 

05 jul 2019 às 21:18

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 21:18

FESTA
Forró de Vila Velha
Segunda Sem Lêi, com Trio Arrumadinho e DJ André Barros. Às 19h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98886-9755.
Segunda sem Lei
Com performance de pintura ao vivo, com os artistas Caio Morethzon, Guilherme Wandermonic e Junior Bittencourt. Às 19h30. Espaço de Arte do Restaurante El Libertador. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3025-1516.
LITERATURA
Viviane Mosé Crédito: Tatiana Ferro
Nietzsche Hoje
Lançamento do livro de Viviane Mosé e bate-papo com a autora. Às 18h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99956-0277.

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