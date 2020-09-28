Grupo Demônios da Garoa fará apresentação digital na sexta-feira (2)

Lives Musicais
Cida Moreira
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação diária do projeto #emcasacomsesc.
Teresa Cristina
Demônios da Garoa
Às 19h30, no canal no YouTube do grupo musical.
Léo Magalhães
Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Só Modão".
Yasmin Santos
Teatro
Hamlet Cancelado
Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. O monólogo com atuação e texto do ator Vinícius Piedade faz parte da programação diária do projeto #emcasacomsesc.
Cinema
Mostra Mov.Cinema
Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: