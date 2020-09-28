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Grupo Demônios da Garoa fará apresentação digital na sexta-feira (2)

A cantora Cida Moreira e o cantor Léo Magalhães também irão se apresentar on-line no dia; confira a agenda para saber os locais e horários das transmissões

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 19:45

Publicado em 

28 set 2020 às 19:45
O grupo musical Demônios da Garoa
O grupo musical Demônios da Garoa Crédito: Reprodução/TV Globo

Lives Musicais

Cida Moreira

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação diária do projeto #emcasacomsesc.

Teresa Cristina

Demônios da Garoa

Léo Magalhães

Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Só Modão".

Yasmin Santos

Teatro 

Hamlet Cancelado

Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo no canal no YouTube Sesc São Paulo. O monólogo com atuação e texto do ator Vinícius Piedade faz parte da programação diária do projeto #emcasacomsesc. 

Cinema

Mostra Mov.Cinema

Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: 

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