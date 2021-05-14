Vanessa da Mata participa de live no domingo (23/05)

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MÚSICA
Cultura nas Estações
O festival virtual conta com apresentações de Vanessa da Mata, Negra Li e Fernanda Abreu, às 16h, no canal no YouTube da Enel Brasil.
André Prando
O cantor se apresenta às 20h, em seu canal no YouTube. No repertório, músicas autorais.
Vinícius Herkenhoff Quintento
O grupo leva samba e choro ao vivo, às 11h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.
Ária Bispo, Ramon Cosvosk e Alex Cosvosk
Os músicos se apresentam ao vivo, às 12h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, tributo à Elis Regina, Marisa Monte e Rita Lee. Reservas limitadas. Informações: (27) 98825-6714.
Resenha Solidária com Artes de Juíz de For
A live, que ocorre às 16h, no canal do YouTube da Rádio Alô FM, conta com a participação de Vitin, do Onze:20; DJ Zulu e outros.
Festival Divinas Brasileiras
O evento virtual homenageia Dolores Duran e Elizeth Cardoso neste domingo (23). A transmissão ocorre no canal no YouTube do Instituto Mpumalanga.
TEATRO
O Pior de Mim
O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 17 de maio até às 23h59 do dia 23 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Macbeth 2020
Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Geração Alpha
Espetáculo virtual com dramaturgia e direção de Soraya Salde. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
Uma Canção de Amor
Espetáculo virtual com direção de Rodolfo García Várquez e Gustavo Ferreira. No elenco Henrique Mello e Roberto Francisco. Temporada: 8 a 30 de maio; sábado, às 21h; domingos, às 18h. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
1º Mostra de Teatro on-line APTI
Nos dias 22 e 23 de maio a Associação de Produtores Teatrais (APTI) está disponibilizando os espetáculos "A Árvore", com Alessandra Negrini, e "Os Malefícios do Fumo", com Cássio Scapin em formato on demand. A mostra que teve início no dia 15 de maio segue até 1º de agosto, trazendo diferentes peças a cada final de semana. Ingressos: R$ 25, R$ 50, R$ 100. Os ingressos podem ser reservados no site da associação. Confira as sinopses dos espetáculos do dia:
ESPECIAL
1 º Festival Circense do Espírito Santo
O evento virtual realizado pelo circo Le Peppe traz uma mostra com as categorias solo, aéreo, cômico e ineditismo. As exibições ocorrem sempre às 19h, no YouTube e Facebook do festival, nos dias 22, 23, 28, 29 e 30 de maio. Para conferir a matéria na íntegra, clique aqui.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.