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Agenda

Vanessa da Mata participa de live no domingo (23/05)

O evento Cultura nas Estações também contará com apresentações de Negra Li e Fernanda Abreu; confira a agenda

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 18:38

Publicado em 

14 mai 2021 às 18:38

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Cultura nas Estações

O festival virtual conta com apresentações de Vanessa da Mata, Negra Li e Fernanda Abreu, às 16h, no canal no YouTube da Enel Brasil. 

André Prando

O cantor se apresenta às 20h, em seu canal no YouTube. No repertório, músicas autorais. 

Vinícius Herkenhoff Quintento

O grupo leva samba e choro ao vivo, às 11h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Ária Bispo, Ramon Cosvosk e Alex Cosvosk

Os músicos se apresentam ao vivo, às 12h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, tributo à Elis Regina, Marisa Monte e Rita Lee. Reservas limitadas. Informações: (27) 98825-6714.

Resenha Solidária com Artes de Juíz de For

A live, que ocorre às 16h, no canal do YouTube da Rádio Alô FM, conta com a participação de Vitin, do Onze:20; DJ Zulu e outros. 

Festival Divinas Brasileiras

O evento virtual homenageia Dolores Duran e Elizeth Cardoso neste domingo (23). A transmissão ocorre no canal no YouTube do Instituto Mpumalanga

TEATRO

O Pior de Mim

O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 17 de maio até às 23h59 do dia 23 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.

Macbeth 2020

Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.

Angustia-me

Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

Geração Alpha

Espetáculo virtual com dramaturgia e direção de Soraya Salde. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.

Uma Canção de Amor

Espetáculo virtual com direção de Rodolfo García Várquez e Gustavo Ferreira. No elenco Henrique Mello e Roberto Francisco. Temporada: 8 a 30 de maio; sábado, às 21h; domingos, às 18h. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

1º Mostra de Teatro on-line APTI

Nos dias 22 e 23 de maio a Associação de Produtores Teatrais (APTI) está disponibilizando os espetáculos "A Árvore", com Alessandra Negrini, e "Os Malefícios do Fumo", com Cássio Scapin em formato on demand. A mostra que teve início no dia 15 de maio segue até 1º de agosto, trazendo diferentes peças a cada final de semana. Ingressos: R$ 25, R$ 50, R$ 100. Os ingressos podem ser reservados no site da associação. Confira as sinopses dos espetáculos do dia:

ESPECIAL

1 º Festival Circense do Espírito Santo

O evento virtual realizado pelo circo Le Peppe traz uma mostra com as categorias solo, aéreo, cômico e ineditismo. As exibições ocorrem sempre às 19h, no YouTube e Facebook do festival, nos dias 22, 23, 28, 29 e 30 de maio. Para conferir a matéria na íntegra, clique aqui

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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