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Theo Bial faz live show com Quel na terça-feira (23/02)

Peças virtuais também preenchem a agenda cultural do dia; confira a programação para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 

22 fev 2021 às 13:24

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 13:24

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Theo Bial e Quel

O show dos artistas ocorre on-line, às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O espetáculo “O que sobrou do céu” será o segundo show da dupla e irá passear pela MPB, reunindo músicas autorais e de outros compositores. Ingresso: a partir de R$ 20. Venda: no site Sympla.

Jazz Sinfônica

Às 20h, a Brasil Jazz Sinfônica realiza um concerto em comemoração aos 120 anos do Instituto Butantan. A Apresentação será transmitida gratuitamente nos canais da TV CulturaMemorial da América Latina e Instituto Butantan no Youtube.

TEATRO

O Amor de Zélia e Jorge

O espetáculo conta com a direção de Renato Santos e mostra a memória musical do casal Zélia Gattai e Jorge Amado, respectivamente interpretados por Luciana Borghi e Pedro Miranda. A apresentação digital ocorre às 20h, no site Netshow.me. Ingresso: R$15. Venda: no site Sympla.

Helena Blavatsky A Voz do Silêncio

Helena Blavatsky A Voz do Silêncio A produção virtual sobre a escritora russa Helena Petrova tem texto original de Lucia Helena Galvão e interpretação de Beth Zalcan. Sua transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 30, R$ 60. Venda: no site Sympla.

In Extremis

O espetáculo on-line conta com Daniel Infantini e Flávio Tolezani em seu elenco. A comédia dramática foi escrita pelo inglês Neil Barlett e contou com a direção de Bruno Guida. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Com temporada de 23 de fevereiro a 10 de março, às terças e quartas, às 19h, a peça tem acesso gratuito. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação: 14 anos.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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