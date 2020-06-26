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Terça-feira (30/06) terá pocket show da cantora Sandra Sá

A programação também vai contar com a live São João de Todos, tendo Mara Pavanelly e Gil Mendes como atrações

Publicado em 

26 jun 2020 às 15:55

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 15:55

A cantora Sandra de Sá faz no em Vitória no dia 22 de fevereiro
A cantora de MPB Sandra Sá fará show live na terça-feira (30) Crédito: Divulgação

Lives Musicais 

Grupo Viva Samba

Às 20h, no seu canal no YouTube

Bambeia

São João de Todos

A partir das 19h, no canal no YouTube Sua Música. Com Gil Mendes (19h) e Mara Pavanelly (21h). 

Sandra Sá

Teresa Cristina

Thiago Perovano

Às 20h, no seu perfil no Instagram Facebook, com o show Brasil XX. 

Apresentação de Dança Online

Toda Vez que me Despeço

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o dançarino Diogo Granato. 

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, tem quatro novos filmes para streaming no site: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente durante os dias em cartaz (de quinta a quarta). Fique ligado nos títulos que estão disponíveis até quarta (1):

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