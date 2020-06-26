Terça-feira (30/06) terá pocket show da cantora Sandra Sá

Lives Musicais
Grupo Viva Samba
Às 20h, no seu canal no YouTube.
Bambeia
Às 19h, no canal no YouTube do grupo.
São João de Todos
A partir das 19h, no canal no YouTube Sua Música. Com Gil Mendes (19h) e Mara Pavanelly (21h).
Sandra Sá
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Thiago Perovano
Às 20h, no seu perfil no Instagram e Facebook, com o show Brasil XX.
Apresentação de Dança Online
Toda Vez que me Despeço
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o dançarino Diogo Granato.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, tem quatro novos filmes para streaming no site: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente durante os dias em cartaz (de quinta a quarta). Fique ligado nos títulos que estão disponíveis até quarta (1):