Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

Terça-feira (24) terá live de Amaro Lima, Renato Casanova e Anderson Ventura

O show faz parte do evento on-live de lançamento do livro “O Pop Que Fez História Por Essas Bandas”; confira a agenda para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 

20 nov 2020 às 17:39

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 17:39

Amaro Lima
Amaro Lima Crédito: Reprodução/ Instagram @realamarolima

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Multicultural

7ª edição Festival Encontro Das Pretas

No festival, que ocorrerá entre os dias 20 e 29 de novembro, haverá shows, DJ sets, talks, exposições, conteúdos virtuais e feira afroempreendedora virtual. O evento realizado pelo Instituto DasPretas.Org é 100% on-line e gratuito, tendo a exibição de suas atrações no YoutubeFacebookInstagram e Site. Confira a programação do dia:

Live de Lançamento do livro “O Pop Que Fez História Por Essas Bandas”

Às 19h, ocorrerá uma live no canal no YouTube da Fames, onde o livro será apresentado ao público, além disso, o evento digital contará com shows de Anderson Ventura (Banda Java Roots), Renato Casanova (Banda Casaca) e Amaro Lima (Banda Manimal). Sua transmissão será feita diretamente da Fames.

Teatro

Luiz Gama - Uma Voz Pela Liberdade

Espetáculo on-line com texto e atuação de Deo Garcez ao lado de Soraia Arnoni. Temporada: 03, 10, 17 e 24 de novembro, às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Sobre Trabalho ou Sobre Viver

Peça digital da Multifoco Companhia de Teatro, tendo em seu elenco artistas como Bárbara Abi-Rihan, Camila Zampier e Diogo Nunes. O espetáculo ocorre às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 100. Venda: No site Sympla.

Mãe Arrependida

Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 09 de novembro a 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55min. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Infantil

Os Três Porquinhos - O Musical

Espetáculo digital da Tchesco Produções, com direção de Luiggi Francesco. Sua transmissão ocorre às 15h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10. Venda: No site Sympla

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar
ozempic
O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados