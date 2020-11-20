Terça-feira (24) terá live de Amaro Lima, Renato Casanova e Anderson Ventura

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Multicultural
7ª edição Festival Encontro Das Pretas
No festival, que ocorrerá entre os dias 20 e 29 de novembro, haverá shows, DJ sets, talks, exposições, conteúdos virtuais e feira afroempreendedora virtual. O evento realizado pelo Instituto DasPretas.Org é 100% on-line e gratuito, tendo a exibição de suas atrações no Youtube, Facebook, Instagram e Site. Confira a programação do dia:
Live de Lançamento do livro “O Pop Que Fez História Por Essas Bandas”
Às 19h, ocorrerá uma live no canal no YouTube da Fames, onde o livro será apresentado ao público, além disso, o evento digital contará com shows de Anderson Ventura (Banda Java Roots), Renato Casanova (Banda Casaca) e Amaro Lima (Banda Manimal). Sua transmissão será feita diretamente da Fames.
Teatro
Luiz Gama - Uma Voz Pela Liberdade
Espetáculo on-line com texto e atuação de Deo Garcez ao lado de Soraia Arnoni. Temporada: 03, 10, 17 e 24 de novembro, às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Sobre Trabalho ou Sobre Viver
Peça digital da Multifoco Companhia de Teatro, tendo em seu elenco artistas como Bárbara Abi-Rihan, Camila Zampier e Diogo Nunes. O espetáculo ocorre às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 100. Venda: No site Sympla.
Mãe Arrependida
Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 09 de novembro a 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55min. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Infantil
Os Três Porquinhos - O Musical
Espetáculo digital da Tchesco Produções, com direção de Luiggi Francesco. Sua transmissão ocorre às 15h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10. Venda: No site Sympla.