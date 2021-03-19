Terça-feira (23/03) contará com peça virtual "Mãe-de-ninguém"

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TEATRO
Mãe-de-ninguém
Espetáculo virtual com atuação de Joana Lerner e dramaturgia de Patrícia Vazquez, livremente inspirado no livro "Mães Arrependidas", de Orna Donatah. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 16 anos.
Aviso Prévio
O espetáculo exibido virtualmente conta com direção e Clara Carvalho, além de atuação de Fernanda Couto e Kiko Vianello. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla. Classificação indicativa: 12 anos. Temporada: 16 a 25 de março, sempre às 20h.
Helena Blavatsky A Voz do Silêncio
Helena Blavatsky A Voz do Silêncio A produção virtual sobre a escritora russa Helena Petrova tem texto original de Lucia Helena Galvão e interpretação de Beth Zalcan. Sua transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 30, R$ 60. Venda: no site Sympla.
Em Busca de Judith
Espetáculo virtual idealizado por Jéssica e Pedro Sá Moraes. A apresentação de teatro canção ocorre às 15h e às 20h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Duração: 75 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
As Palavras da Nossa Casa
Espetáculo virtual realizado pelo Núcleo Teatro de Imersão. O elenco conta com Adriana Câmara, Gizelle Menon, Glau Gurgel. Os ingressos gratuitos para o drama imersivo podem ser reservados no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação: 14 anos. Temporada: 22 a 27 de março de 2021, de segunda a sexta: às 14:30h e às 19h30; e, no sábado, às 16h e às 20h.
Que Mundo deixaremos para Keith?
Peça on-line com atuação de Corajo e Sergio Medeiros. O espetáculo ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: livre.
Das Paredes
A peça virtual conta com texto e direção de Letícia Coura, além de música e atuação por Chiris Gomes, Letícia Coura, Nana Carneiro da Cunha, Tetê Purezempla e Maria Bitarello. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingesso gratuito pode ser reservado no site Sympla.
DANÇA
O Idiota
O espetáculo virtual é um solo de Marcos Abranches, com direção artística e coreográfica de Sandro Borelli. Sua Transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Gratuitos, seus ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 18 anos.
Chumbo
Espetáculo de dança realizado pelo Núcleo de Pesquisa Tranzborde e Corpo Rastreio. A apresentação digital ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.