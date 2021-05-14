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Terça-feira (18/05) conta com show on-line de Elza Soares

Além da apresentação que abre a XII Bienal da UNE, a programação conta com live de Vera Figueiredo e peças virtuais como "Macbach 2020"

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 16:22

Publicado em 

14 mai 2021 às 16:22

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MÚSICA

Vera Figueiredo Trio

A musicista terá a companhia de Marcos Romera, no piano e nos teclados, e Carlos Ribeiro Jr., no baixo durante a live, que ocorre às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. O trio ainda contará com a participação especial do percussionista Julio Cesar

Chicoteatro - Claudio Lins canta Chico Buarque

A apresentação digital ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ator e cantor homenageia Chico Buarque e sua obra composta especialmente para o teatro, apresentando canções como “Roda viva”, “Tatuagem”, “Não existe pecado ao sul do Equador”, “Gota d’água”, “A volta do malandro”, “Homenagem ao malandro”, e “Viver do amor”, entre outras, acompanhado pelo pianista Heberth Souza. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla.

Elza Soares e Renegado

Os cantores se apresentam às 19h, na abertura da XII Bienal da UNE, com transmissão diretamente do Teatro Municipal de São Paulo. Quem apresenta o show é o ex-bbb Lucas Koka Penteado. O evento virtual será exibido de forma gratuita no canal no YouTube da UNE, às 19h. 

Belluco

O cantor faz a live "Terça do Modão", em seu canal no YouTube, às 20h30. 

TEATRO

Riobaldo

Espetáculo virtual desenvolvido a partir da obra "Grande Sertão Veredas", de João Guimarães Rosa, com adaptação e atuação de Gilson de Barros. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 15 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 70 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos. 

O Pior de Mim

O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 17 de maio até às 23h59 do dia 23 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.

Macbeth 2020

Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.

Angustia-me

Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

21º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí

O evento com transmissão de peças capixabas e de SP, RJ, PB e MG teve início no último dia 16 e segue até o dia 22 de maio. A programação gratuita está sendo exibida no canal no YouTube do grupo Gota, Pó e Poeira. Confira as atrações do dia:

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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