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Terça-feira (15/06) terá live do cantor Belluco

Além da apresentação especial de São João, a programação contará com show virtual de Cláudio Lins

Publicado em 

14 jun 2021 às 14:38

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 14:38

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Belluco

O cantor traz a sua tradicional live de terça-feira, agora em um especial de São João. A apresentação contará com interpretação de músicas dos grupos e cantores:  Limão com Mel; Calcinha Preta; Alceu Valença; Flávio José; Aviões do Forró; e Magníficos. Sua transmissão ocorre às 20h30, no canal no YouTube do artistaFacebook e Instagram

Felipe Avila

O músico se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo. 

Cláudio Lins em MúsicAlmanaque

O artista apresenta o projeto em que passeia pelo universo do Teatro Musical no Brasil. Nesta terça-feira (15), a convidada é a cantora-atriz de musicais Gottsha. A transmissão do espetáculo ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla

TEATRO

Angustia-me

Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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