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Terça-feira (14/09) será de Som de Fogueira em Vitória

O projeto musical integra as atrações do evento Mystic Garden; confira a programação cultural do dia

Publicado em 

10 set 2021 às 22:09

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 22:09

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Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MULTICULTURAL

Mystic Garden - Som de Fogueira

O projeto musical tem apresentação a partir das 19h, no Mystic Garden. O evento ocorre no estacionamento do Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Até o dia 19 de setembro o local receberá música, gastronomia, mixologia e arte. Ingresso: R$ 20 (meia, lote 1); R$ 40 (inteira), lote 1). Venda: no site Le Billet. Classificação Indicativa: 18 anos. 

MÚSICA

A Paixão de Dante

Concerto em homenagem aos 700 anos da morte do poeta Dante Alighieri,  assinado pelo compositor Vagner Cunha, com regência do maestro Antonio Borges-Cunha. São 24 músicos das principais orquestras do país e cinco instrumentistas que, por mérito, receberam a oportunidade de representar a Orquestra Jovem Recanto Maestro, iniciativa de caráter social e pedagógico que leva o ensino de música a crianças e jovens da quarta colônia de imigração italiana. Sua transmissão ocorre às 20h, na plataforma Netsho.me. Ingresso: R$ 30. Venda: no site Sympla

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Impermanência

Exposição fotográfica do artista, curador e pesquisador Bruno Zorzal. A mostra traz questões como a efemeridade das imagens e a realidade da vida contemporânea, se apropriando de processos fotográficos históricos e artesanais. Visitação:  23 de junho a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas. Sábado e feriados, das 10 às 14 horas mediante agendamento através do telefone (27) 3132-5295. Local: Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória). Classificação Indicativa: Livre. Entrada gratuita. 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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