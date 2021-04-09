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Músico Fábio Zanon se apresenta via live na terça-feira (13/04)

O monólogo digital "Tabule: A Casa Caiu", com texto, direção e atuação de Júnior Lopes também integra a programação do dia

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 17:26

Publicado em 

09 abr 2021 às 17:26

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MÚSICA

Fábio Zanon

O violinista se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. 

Bruno Sotil

O músico está fazendo uma série de apresentações on-line, as lives são o show  autoral "Da Roça à Cidade". Nesta terça-feira (13), a transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube do cantor

Festival Conexão Sana

O festival da Serra Fluminense agora ocorre completamente on-line conta com: Oficina de Percussão com Sambando; Oficina de Dança com Rodrigo Bruno; e shows de Fernanddim Força Viva, Rômulo Ferreira, e Casuarina. A programação começa a partir das 16h, no canal no YouTube do evento

Bate-papo musical 15ª Festival Sérgio Sampaio

Nesta terça-feira (13), dia em que o cantor completaria 74 anos, haverá um bate-papo musical com André Prando, João Sampaio, Hugo Moura e mediação de Gilson Soares. O encontro terá como tema a vida e obra de Sérgio Sampaio, acontecendo às 19h30, no canal no YouTube do festival. Para saber mais sobre a edição deste ano, clique aqui

TEATRO

Rainha

Espetáculo virtal com texto de Guilherme Gonzalez e direção de Márcio Macena. A atuação fica por conta de Sérgio Rufino. Sua transmissão ocorre às 20h30, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 45. Venda: no site Sympla.

Outros Dois

Espetáculo virtual com atuação Edner Gustavo, Irineu Junior e Marcelo Leite. Sua transmissão ocorre nos dias 13, 14 e 15, às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

Novo (A)Normal

Espetáculo interativo virtual com transmissão de 30 de março a 29 de abril, terças e quintas, às 21h e 22h. Ele é exibido no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação: 16 anos.

Tabule: A Casa Caiu

Monólogo virtual com texto, direção e atuação de Júnior Lopes. Suas transmissões ocorrem às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla. Duração: 60 minutos.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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