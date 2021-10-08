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Terça-feira (12/10) terá peça infantil virtual "Baile Partimcundum"

Além do espetáculo, a programação do dia das crianças contará com apresentações de circo; confira a agenda

Publicado em 

08 out 2021 às 20:57

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 20:57

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

INFANTIL

Baile Partimcundum

Espetáculo virtual com dramaturgia de Adriana Falcão e Matheus Torreão, a peça foi criada a partir das músicas do disco “Partimpim Dois”. Sua transmissão ocorre às 17h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 (meia), R$ 20 (inteira). Venda: no site Sympla

Os Saltimbancos

Clássico da dramaturgia infantil escrito Luis Henriquez Bacalov e Serdio Bardotti, com versão e adaptação de Chico Buarque. A partir das 15h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 30. Venda: no site Sympla. 

Le Petit Cirque

Segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h30; domingo, às 15h30, 18h e 20h30. No estacionamento do Shopping Vila Velha (v. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha). Ingresso: A partir de R$ 25. Venda: na bilheteria do local e no site Sympla.

Shopping Praia da Costa

Programação para a criançada, a partir das 17h, no Pracinha do Shopping Praia da Costa (Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Nº 353, Praia da Costa, Vila Velha), piso L1. Oficina de artes, circuito do sítio, brincadeiras do fundo do mar, cama elástica, encontro com Sítio do Pica Pau Amarelo.

Shopping Boulevard

A partir das 15h, programação para a criançada no Shopping Boulevard (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha). 

Shopping Montserrat

Recreação infantil, os personagens Patrulheiros Caninos, pipoca e algodão doce. A partir das 15h, no piso L2 do Shopping Montserrat (Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra). 

Shopping Vitória

Mundo Bita é a atração do Dia das Crianças. O mundo mágico mais querido do Brasil fica até o dia 16 de outubro, trazendo a maior roda-gigante indoor da América Latina. O brinquedo tem duração aproximada de 03 a 05 minutos. Crianças menores de 12 anos deverão estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos. Também vão ter mesinhas de atividades com pintura e balões giratórios. Ingresso:  R$20 (roda-gigante). As demais atividades são gratuitas. (Av. Américo Buaiz, 200,A 15, Enseada do Suá, Vitória). 

Shopping Norte Sul

Na loja Toy Cartoon Brinquedos, os heróis e personagens que fazem sucesso vão estar animando os pequenos. A partir das 15h, Shoping Norte Sul (Av. José Maria Vivácqua Santos, 400 Shopping, Jardim Camburi, Vitória). 

MÚSICA AO VIVO

Silas Amorim

A partir das 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 - Barra do Jucu, Vila Velha). 

Trio Saveiros

Músicos se apresentam a partir das 12h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba, bossa e MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Resenha do GN

A partir das 12h no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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