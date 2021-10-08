Terça-feira (12/10) terá peça infantil virtual "Baile Partimcundum"

Mundo Bita é a atração do Dia das Crianças. O mundo mágico mais querido do Brasil fica até o dia 16 de outubro, trazendo a maior roda-gigante indoor da América Latina. O brinquedo tem duração aproximada de 03 a 05 minutos. Crianças menores de 12 anos deverão estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos. Também vão ter mesinhas de atividades com pintura e balões giratórios. Ingresso: R$20 (roda-gigante). As demais atividades são gratuitas. (Av. Américo Buaiz, 200,A 15, Enseada do Suá, Vitória).