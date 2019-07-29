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Teatro e balada nesta sexta (02/07)

Teatro e balada nesta sexta (02/07)

Publicado em 

29 jul 2019 às 20:38

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 20:38

Teatro
Gustavo Mendes Crédito: Divulgação
Di uma vez por todas
Peça de Gustavo Mendes. Às 21h. Teatro Universitário UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 50 (Palco Setor A/ Meia); R$ 100 (Palco Setor A/ Inteira); R$ 40 (Palco Setor B/ Meia); R$ 80 (Palco Setor B/ Inteira); R$ 30 (Mezanino/ Meia); R$ 60 (Mezanino/ Inteira). Informações: (27) 3335-2375.
Os Últimos Dias de Paupéria
Espetáculo sobre a vida e obra do poeta, jornalista, compositor, roteirista e cineasta piauiense Torquato Neto. Às 20h. Palácio da Cultural Sônia Cabral. Praça João Clímaco, s/n, Vitória. Entrada: R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia). Informações: (27) 3132-8399.
Show
 
Tunico da Vila
Com participação especial de Martinho da Vila. Às 21h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas 244 , Via Cruzeiro Mall, 2º Andar, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$400 (Mesas antecipadas/ 4 pessoas). Informações: (27) 3019-0860.
The Dark Side Of The Moon
Tributo ao álbum do Pink Floyd. Às 22h. Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 98116-3325.
Festa
Festa do Morango de Pedra Azul
Com Show de Renata Ribeiro. Às 18h30. Rua Antonio Cebin, s/n, Pedra Azul, Domingos Martins. Entrada: R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia). Informações: (27) 3248-1724.
Festa latina Viva Pachamama!
Com DJs do Soy Loco Por Ti e convidados. Às 20h. Casa da Stael. Rua Sete de Setembro, 263, Vitória. Entrada: Doações voluntárias. Informações: (27) 99787-3269.
 

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