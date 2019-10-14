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Tardezinha do Let's em Vitória no domingo (20/10)

Festa na casa em Santa Lúcia terá muito pagode com Glauco, Samba Junior, Maycon Sarmento e DJ GG

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 14:57

Publicado em 

14 out 2019 às 14:57
Glauco Crédito: Rafael Nick

Quando?

Dia 20 de outubro de 2019, domingo, às 17h.

Onde?

Let's Vitória. Avenida Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória.

Quanto?

R$ 20.

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