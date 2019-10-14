Tardezinha do Let's em Vitória no domingo (20/10)

Quando?
Dia 20 de outubro de 2019, domingo, às 17h.
Onde?
Let's Vitória. Avenida Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória.
Quanto?
R$ 20.
Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 14:57
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