Talento do The Voice Kids e mais: destaques desta quinta (28/03)

SHOW

Jeremias Reis Crédito: Marcelo Prest

Jeremias Reis

Pocket show. Às 18h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

CONCERTO

Helder Trefzger, maestro da Oses Crédito: Kristina Gonçalves

A Bela Adormecida

Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), com regência do maestro titular Helder Trefzger. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

BALADA

Fluente

Eu sou Rolezeira. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.

Barrerito Chopperia

Botecão do Barrerito com Alan Venturin. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.

Correria Music Bar

Forró do Correria com Luizinho Luz (BA). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.

Toro

Toro House. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line).

Liverpub Vitória

Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.

FESTA

Bar do Auzílio

Cine Império da Tijuca com a Sessão Sérgio Sampaio e show com Hélio Sampaio. Às 18h. Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 19h); R$ 15 (após 19h). Informações: (27) 99831-7655.

Test Drive Bravo

Com Pura Vida. Às 19h. Estúdio Bravo. Rua Alberto Bella Rosa, 175, Pontal de Camburi, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99576-6417.

TEATRO

Richard Riguetti interpreta o educador pernambucano Paulo Freire Crédito: Christina Bocayuva/ Divulgação

Paulo Freire, o andarilho da Utopia

Espetáculo do Grupo Off-Sina, companhia de Circo Teatro de Rua. Às 20h. Palácio Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 3636-7100.

Vírgula Crédito: Fernando Motta Zardo

Vírgula

Espetáculo de Sandra Motta. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 19h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5.

Artur Nogueira

Forró pé-de-serra. Às 20h30. Alambique Botequim. Av. Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3064-3906.

André Prando Crédito: Bernardo Firme/Divulgação

André Prando

Apresentando o show “Prando canta Alceu Valença”. Às 21h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

EXPOSIÇÃO

Paisagens do Antropoceno