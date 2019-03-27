Talento do The Voice Kids e mais: destaques desta quinta (28/03)

SHOW
Jeremias Reis
Pocket show. Às 18h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
CONCERTO
A Bela Adormecida
Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), com regência do maestro titular Helder Trefzger. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
BALADA
Fluente
Eu sou Rolezeira. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.
Barrerito Chopperia
Botecão do Barrerito com Alan Venturin. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Correria Music Bar
Forró do Correria com Luizinho Luz (BA). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.
Toro
Toro House. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line).
Liverpub Vitória
Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
FESTA
Bar do Auzílio
Cine Império da Tijuca com a Sessão Sérgio Sampaio e show com Hélio Sampaio. Às 18h. Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 19h); R$ 15 (após 19h). Informações: (27) 99831-7655.
Test Drive Bravo
Com Pura Vida. Às 19h. Estúdio Bravo. Rua Alberto Bella Rosa, 175, Pontal de Camburi, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99576-6417.
TEATRO
Paulo Freire, o andarilho da Utopia
Espetáculo do Grupo Off-Sina, companhia de Circo Teatro de Rua. Às 20h. Palácio Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 3636-7100.
Vírgula
Espetáculo de Sandra Motta. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 19h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5.
Artur Nogueira
Forró pé-de-serra. Às 20h30. Alambique Botequim. Av. Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3064-3906.
André Prando
Apresentando o show “Prando canta Alceu Valença”. Às 21h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
EXPOSIÇÃO
Paisagens do Antropoceno
Exposição dos artistas cariocas Andrea Brown e André Andrade que trazem, por meio de objetos, desenhos e pinturas, respectivamente, importantes contribuições para a discussão da paisagem e da natureza no âmbito da arte contemporânea. Matias Brotas Arte Contemporânea. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3327-6966. Até 3 de maio.