Som de Fogueira com Gabriel, o Pensador neste domingo (23/06)

FESTIVAL

3º Festival de Inverno de Guaçuí

Com Alternative Stage. Às 11h30. Parque de Exposições de Guaçuí. Av. Joaquim Machado Faria, 455, Centro, Guaçuí. Entrada gratuita. Informações: (28) 3553-0517.

28ª Festa do Imigrante Italiano

Show com Flavyan Basttos. Às 17h. Parque de Exposições e Eventos Frei Estevão Corteletti. Santa Teresa. Entrada gratuita. Informações: (27) 3259-1844.

Gabriel o Pensador Crédito: Luringa

Festival da Baleia

Shows com Congada da Baleia e Som de Fogueria com participação de Gabriel, o Pensador. Às 18h. Projeto Tamar Vitória. Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3225-3787.

Meat Bear

Com Urublus. Às 19h. Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.

BALADA

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Barrerito Chopperia

SambAdm, Baile do Pelúcia e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.

Barbara Greco Crédito: Arthur Tavares

Fluente

Arrastapé da Ilha, especial “Arraiá da Fluente”, com João Victor do Acordeon, Higo Mafuá, Barbara Greco, Wanderson Bemtivi, Brunno Havengar e Gustavo Pingo. Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3311-5216.

Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Grupo Freelance, Pagoilife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

MÚSICA AO VIVO

Banda 7+