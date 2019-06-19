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Som de Fogueira com Gabriel, o Pensador neste domingo (23/06)

Publicado em 

19 jun 2019 às 16:29

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 16:29

FESTIVAL
3º Festival de Inverno de Guaçuí
Com Alternative Stage. Às 11h30. Parque de Exposições de Guaçuí. Av. Joaquim Machado Faria, 455, Centro, Guaçuí. Entrada gratuita. Informações: (28) 3553-0517.
28ª Festa do Imigrante Italiano
Show com Flavyan Basttos. Às 17h. Parque de Exposições e Eventos Frei Estevão Corteletti. Santa Teresa. Entrada gratuita. Informações: (27) 3259-1844.
Gabriel o Pensador Crédito: Luringa
Festival da Baleia
Shows com Congada da Baleia e Som de Fogueria com participação de Gabriel, o Pensador. Às 18h. Projeto Tamar Vitória. Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3225-3787.
Meat Bear
Com Urublus. Às 19h. Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
BALADA
Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação
Barrerito Chopperia
SambAdm, Baile do Pelúcia e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.
Barbara Greco Crédito: Arthur Tavares
Fluente
Arrastapé da Ilha, especial “Arraiá da Fluente”, com João Victor do Acordeon, Higo Mafuá, Barbara Greco, Wanderson Bemtivi, Brunno Havengar e Gustavo Pingo. Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3311-5216.
Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Grupo Freelance, Pagoilife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
MÚSICA AO VIVO
Banda 7+
Pop rock e MPB. Às 12h30. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

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