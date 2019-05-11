SOJA e Lagum neste domingo (12/05)

SHOW

Banda de reggae norte-americana SOJA Crédito: Site oficial SOJA/Divulgação

SOJA e Lagum

Abertura com Zé Maholics. Às 17h. Ginásio Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: de R$ 80 (arquibancada/ meia/ 2º lote) a R$ 460 (open bar/ inteira/ 2º lote). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto no valor do ingresso inteiro para qualquer setor.

CONCERTO

Camerata Sesi Crédito: Victor de Prá

Dia das Mães - “Trilhas de Desenhos Animados”

Concerto da Orquestra Camerata do Sesi e da Orquestra Camerata Jovem Sesi, parte da Série Concertos Didáticos. Às 17h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

BALADA

Fluente

Arrastapé da Ilha, com Bastião (SP). Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3347-1512.

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Barrerito Chopperia

Garotos da Praia, DJ Gabriel Pratti e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.

Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Freelance, Pagolife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

FESTA

Elem Nara e Royce do Cavaco Crédito: Adriano Dantas

Samba pra Elas

Com Elem Nara, Royce do Cavaco, Grupo Sambah, Samba Sim e Os Barcelos. Às 17h. Clube de Pesca. Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 20 e 1 quilo de alimento não perecível. Informações: (27) 99994-3930.

Tardezinha do Let’s

Com Glauco, Samba Jr, Fred do Macucos e Sheep DJ. Às 17h. Let's Disco. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 20.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 12h. Bar dos Compadres. Av. Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-3531.

Lara Laiber

Às 12h30. Shopping Montserrat. Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.

DANÇA

Vem dançar 6 Michael

Às 17h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

LITERATURA

Sarau do Beco