Shows, baladas, teatro. Confira os eventos deste sábado (16/03)

SHOW
Jefferson Moraes
Às 21h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira).
Forró por aí
Parte do projeto “Cena Musical”. Com a banda Forró Serelepe. Às 18h. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Mariana Coelho
Tributo à Amy Winehouse. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: de R$ 20 a R$ 35. Informações: (27) 3019-0860.
BALADA
Stone Pub
Psychedelic, com Pink Flaming. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
St. Patricks Gay. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.
Correria Music Bar
Tim Maia Cover, com Victor Sávios (RJ), abertura com Banda Totem. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 98116-3325.
Bolt
St. Bolt's. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (on-line); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
St. Patrick's Day, com a banda Lady Steel. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 35 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Barrerito Chopperia
Richard Viana. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.
Spellunca Music House
Insanity Patrick's Day, com Over the Haze e Whitedeath. Às 21h. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99935-8648.
TORO
Matador, com Toigo, Thito Fabres e GAMATECH. Às 23h59. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (2º lote).
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Felipe Ribeiro e Breno & Bernardo. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Dione & Thiago, Alan Vieira e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ depenndendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Beb´s Vitória
Kevin Fiorani. Às 20h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99641-8261.
Liverpub Colatina
St. Patrick's Day, com Killer Queen. Às 22h. Avenida Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99987-2454.
FESTA
Taruíra Fest
Comemoração do Dia de São Patrício, shows com as bandas The Rain, Quintal Selvagem e Nave S.A.. Às 19h. Motor Rockers Pub. Rua Joaquim Lyrio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 24. Informações: (27) 3029-1233.
St. Patrick’s Day da Gama Rosa
Banda Sambasoul, na Casa de Bamba; Salsa Brezinski & Agência de Viagem, no Grappino RangoBar. Às 18h. Rua Gama Rosa, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (entrada para as duas casas).
Main
Com Religare, Jess, Brunelli, Edjie e Lucio Merçon. Let's Disco. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 30 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99633-6340.
Festa de São Jorge de Tiradentes
Com Liandro do Forró e Ruan Vieira. Às 21h. Distrito de São Jorge de Tiradentes, Rio Bananal. Entrada: R$ 15 (1º lote); R$ 20 (2º lote).
Aniversário de 2 anos La Tinta
Com food trucks, artes e shows com Raphael Morais, André Prando e Stones Cover. Às 14h. La Tinta. Rua Dionysio Abaurre, 135, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.
Forró de Vila Velha
Com Forrofiá. Às 22h. Jura's bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 99909-4770.
Garage Rock Fest
Com Stonin’ Out e Helldozers. Às 20h. Garagem Pub. Av. Gov. Florentino Ávidos, 80, Conceição, Linhares. Entrada: R$ 25 (antecipado); R$ 30 (portaria). Informações: (27) 98105-9618.
MÚSICA AO VIVO
Edson Mineiro e Goiano
Sertanejo. Às 19h. Restaurante Moqueca. Rua Humberto Pereira, 11, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-6070.
O Quarto Crescente
Às 20h30. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Sinfonia da Mata
Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20.
Duets
Às 19h30. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
TEATRO
O Cortiço dos Anjos
Parte do projeto “Cena Local”, peça da Trupe Iá Pocô. Às 20h. Teatro Glória, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Nem Todos Podem Voar
Inspirado na obra literária Peter Pan de J. M. Barrie. Às 19h. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 99911-2531.