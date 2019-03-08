Shows, baladas e concerto nesta quinta (14/03)

CONCERTO

12/02/2019 - Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) Crédito: Marcelo Siqueira/SECULT

Teatro e Música: Peer Gynt

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses). Às 20h. Teatro Glória, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

SHOW

Cinco Nós

Lançamento do videoclipe de Roma. Às 19h. Bravo Estúdio. Rua Alberto Bella Rosa, 175, Pontal de Camburi, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99576-6417.

BALADA

Fluente

Afronta. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar

Forró do Correria, com Jobson Santana (BA). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.

FESTA

Spírito Black