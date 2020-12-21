Show live da cantora Simone irá animar a sexta-feira (25/12)

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SHOW
Simone
A cantora de MPB que vem fazendo lives desde o início da pandemia também se apresentará no dia de Natal. Desta vez a artista fará sua apresentação às 20h da sexta-feira (25), em seu canal no YouTube.
Xand Avião
O cantor de forró se apresenta a partir de 00h30, em seu canal no YouTube. A transmissão se chama "Vybbe de Natal".
TEATRO
Missa para Clarice de Natal
Espetáculo digital do ator e diretor Eduardo Wotzik. A peça irá homenagear o centenário da autora Clarice Lispector e contará com leitura de trechos de sua obra. A transmissão ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 100. Venda: No site Sympla.
ESPECIAL
Cantata de Natal da Primeira Igreja Batista de Vitória
A igreja que tradicionalmente realiza a apresentação "A árvore que canta" neste ano irá fazer uma cantata fora deste formato devido à pandemia do novo coronavírus. A apresentação será transmitida on-line, às 19h, no perfil no Facebook do local.
CINEMA
Mostra Lima Duarte: profissão ator
De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro. Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio".