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Para curtir o Natal

Show live da cantora Simone irá animar a sexta-feira (25/12)

A programação também contará com apresentação de Xand Avião; confira a agenda para ficar por dentro das atrações

Publicado em 

21 dez 2020 às 12:51

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 12:51

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

Simone

A cantora de MPB que vem fazendo lives desde o início da pandemia também se apresentará no dia de Natal. Desta vez a artista fará sua apresentação às 20h da sexta-feira (25), em seu canal no YouTube

Xand Avião

O cantor de forró se apresenta a partir de 00h30, em seu canal no YouTube. A transmissão se chama "Vybbe de Natal". 

TEATRO

Missa para Clarice de Natal

Espetáculo digital do ator e diretor Eduardo Wotzik. A peça irá homenagear o centenário da autora Clarice Lispector  e contará com leitura de trechos de sua obra. A transmissão ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 100. Venda: No site Sympla.

ESPECIAL

Cantata de Natal da Primeira Igreja Batista de Vitória

A igreja que tradicionalmente realiza a apresentação "A árvore que canta" neste ano irá fazer uma cantata fora deste formato devido à pandemia do novo coronavírus. A apresentação será transmitida on-line, às 19h, no perfil no Facebook do local

CINEMA

Mostra Lima Duarte: profissão ator

De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito  na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro.  Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio". 

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