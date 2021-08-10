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Show live com Nando Reis anima a sexta-feira (13/08)

O especial do mês dos pais também traz nomes como Renato Teixeira, Gabriel o Pensador e outros

Publicado em 

09 ago 2021 às 21:01

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 21:01

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 300 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MÚSICA

Festival Dia dos Pais

Nando Reis, Renato Teixeira, Gabriel o Pensador, Luciana Melo, Simoninha, Max Viana e Deena Love se apresentam, às 20h, no canal no YouTube do Teatro Bradesco

Curumin

O cantor se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo

Violeiros Paulo Freire e Cacai Nunes

Os artistas se apresentam às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla

Glauco

O músico faz show presencial no Embrazado (R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória), às 21h. O espetáculo resulta no seu novo CD. A noite ainda irá receber Pedro Felipe (RJ; Junto & Misturado; Bero Costa; e Breno e Bernanrdo. Informações: (27) 99791-5623. Ingresso: R$ 40 (meia, 2º lote). Venda: no superticket.com.br. Classificação indicativa: 18 anos. 

Duets

A banda leva rock, às 22h, ao Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99904-5360. 

Piece of Maiden

A banda leva rock, às 19h, à Vikings Cervejaria (R. João da Cruz, 322 - Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 3376-5033. 

Marcelo Ribeiro

O músico apresenta repertório variado, às 19h, no Quiosque 14 (Praia de Camburi, Vitória). 

Gil Amorim e Beto Castanha

Os músicos se apresentam às 19h, tocando MPB, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15. 

Banda 7+

O grupo leva pop rock, às 20h, ao Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra. Informações: (27) 99973-9663. 

Léo Lima e Breno Lucas

Os artistas levam repertório variado às 19h, ao Hangar (Colina de Laranjeiras, Serra). Informações: (27) 99274-3949. 

Forróraiz

A música ao vivo que rola às 20h, no Silva's (Av. Espírito Santo, 197 - Praia de Carapebus, Serra). Informações: (27) 99312-7576. 

Ricardo Brasil e Grupo

Os músicos levam pagode, às 21h30, ao Bar 40 Graus (R. Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99904-5360. 

Betto Luck e Saulo Simonassi

Os músicos se apresentam às 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Rian e Rodrigo

A dupla sertaneja se apresenta às 19h, no Barrerito (R. da Cruzada, 116 - Campo Grande, Cariacica). Informações: (27) 99810-4312.

Dinho Netto

O músico leva repertório variado, às 18h, ao Defume's Bar (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Informações: (27) 99889-1199. 

Paulo Borges

O músico leva rock, reggae e MPB, às 19h30, ao Rota Beer (R. Itacibá, 38B, Praia de Itaparica, Vila Velha). Informações: (27) 99615-2214. 

Quinteto Preto e DJ Nenezão

Os artistas levam samba, às 18h, ao Brasê 1970 (R. Barão de Mauá, 128 - Jucutuquara, Vitória). Informações: (27) 99808-8763.

Rickson Maioli e Luccas & Filipe

Músicos se apresentam ao vivo, às 19h30, no Pinguim (Av. Dr. Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha. Informações: (27) 99914-1321.

Caca Costa

A cantora leva repertório variado, às 18h30, ao Sabor da Cachaça (Av. Dante Michelini, 775 - Bloco A Lj 03 - Jardim da Penha, Vitória).  Informações: (27) 3019-0066. 

Claudio Mathias

O músico leva pop rock, às 20h, à Ambronelli Cerevejaria (Av. Paulo Pereira Gomes, 191, Morada de Laranjeiras, Serra). Informações: (27) 99991-4140.

Coisa Fina

Grupo de forró se apresenta ao vivo, às 18h, na Casa Roots (R. Itamaracá, Morada de Laranjeiras, Serra). Informações: (27) 99850-6932.

TEATRO

Cascavel

Espetáculo virtual com texto de Catrina McHugh e direção de Sérgio Ferrara. Sua transmissão ocorre às 00h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a  R$ 50. Venda: no site Sympla

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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