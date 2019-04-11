Show, balada e teatro na sexta (12/04)

SHOW
Série Trio
Show com Gean Pierre, Jeremy Naud e Leo de Paula. Às 19h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (estudante); R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
FESTIVAL
Semana do Rei
Show Elas cantam Roberto. Às 19h. Praça Jerônimo Monteiro. Rua 25 de Março, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Aberto ao público.
Festival Sérgio Sampaio
Bate-papo Musical com o guitarrista Renato Piau e a mediação de João Moraes e Fábio do Carmo. Às 20h. Teatro Glória, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Sampaiada na Gama Rosa. Prando canta Sampaio, na Casa de Bamba; Renato Piau, no Grappino. Às 22h. Rua Gama Rosa, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10 (meia entrada com o ingresso do Teatro/ único para as duas casas).
ExpoSul Rural
26 de Julho; Boi Tsunami; Markim Gava. Às 18h. Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
BALADA
Fluente
Manda Nudes. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.
Wood’s Vitória
Phynos Live, João Fellipe & Rafael, Alan Venturin e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Stone Pub
Fiesta Latina Calor. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (30 primeiros); R$ 15 (lista até 23h/ após os 30 primeiros); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
Cilada, com Jefinho Faraó. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista/ on-line); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Toro Club
Drop, com Brunelli, Cesquim, Firejack, Lúcio Merçon e Sillaz. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 20.
Correria Music Bar
Reggae Night 6º Edição. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuito (até 0h); R$ 15 (após 0h). Informações: (27) 98116-3325.
Wanted Pub
“Toca o berrante aê!” com Mateus Matos & Murilo e Richard Viana. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Vitrine Music Bar
Digníssima Sexta, com Mikaely Lahas e os DJs Sheep e Marcinho. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 20 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo e Rabannada DJ. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Embrazado
Sextinha do Embrazado, com Léo Lima e Balada do Maycon. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20.
Liverpub Vitória
Tributo ao Bon Jovi com a banda New Jersey. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Cervejaria Bradus
Sexta Prime, com Jackson Lima. Às 18h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 15 (até 21h); R$ 20 (após 21h). Informações: (27) 3208-4208.
FESTA
Clube do Forró
Com Trio Maracá. Às 22h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 22h30); R$ 20 (até 23h30); R$ 25 (após 23h30). Informações: (27) 3019-0860.
Rock de Sexta
Com Tarde Mais Densa, Envolto e Histonas. Às 21h. Garage Pub. Rua Álvares Cabral, 78, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 5.
Festa de Baixo Guandú
Shows com Roni & Roney, Capital Inicial, Banda Blackout. Às 21h30. Estádio Municipal Manoel Carneiro. Rua Antônio Sampaio, Sapucaia, Baixo Guandú. Entrada: R$ 20 (portaria).
MÚSICA AO VIVO
Sinatra Again
Homenagem a Frank Sinatra. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Bel Villela
Variado. Às 20h. Rosa Náutica Restaurante. Rua das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99638-3345.
Rey e Jorjão
Variado. Às 20h. Oxente. Av. Presidente Costa e Silva, 560, Bairro Republica, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99856-4523.
Guerreiros Sambaé
Samba. Às 21h. Bar e Petiscaria do Gaúcho. Rua Antônio Leão, 377, Barra do Jucu, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99728-2178.
Carol & Priscila
Sertanejo. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Coco Bambu Vila Velha, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3141-9100.
Douglas Lopes
Às 18h. Anarchy Rock Bar. Rua Carlos Lindenberg, 40, Jardim Camburi, Vitória. Couvert colaborativo. Informações: (27) 99910-8676.
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 21h30. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
TEATRO
Uó do Borogodó
Peça da Personalidade Cia Teatral. Às 9h e às 14h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.