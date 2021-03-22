Sexta-feira (26/03) terá show live do cantor Lula Queiroga

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MÚSICA
Lula Queiroga
O cantor se apresenta em show ao vivo no canal no YouTube Sesc São Paulo e perfil no Instagram @sescaovivo, às 19h.
II Festival Rota Instrumental
O festival on-line visa explorar os talentos escondidos ao longo das margens do Rio Doce, dando visibilidade a composições autorais instrumentais de artistas locais. Ele irá de 25 a 27 de março, com apresentações ao vivo no Instagram dos artistas selecionados. Confira a programação do dia:
Festival Groove Sound Lab
O evento de música on-line contará com live da banda Tunormalis e do músico Hamilton de Holanda. As apresentações acontecem respectivamente às 19h e 20h, no canal no YouTube do evento.
ESPECIAL
Perifacon- Brotando nas Redes
O evento se define como a primeira comic con das favelas e durante a pandemia está promovendo nos dias 25, 26, 27 painéis em formato live sobre o universo nerd, com acesso gratuito. Para participar do evento, basta se cadastrar aqui. Confira a programação do dia:
TEATRO
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
Algum Lugar Depois do Fim do Mundo
Espetáculo on-line com texto e atuação de Fernando Santana. Sua transmissão ocorre às 19h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Venda: no site Sympla. Classificação indicativa; 16 anos.
Dentro do Coração Selvagem
O espetáculo é uma atração imersiva virtual de peça gravada sobre a autora Clarice Lispector. O evento aonde o público pode guiar seu avatar por salas digitais ocorre às 20h, na plataforma Gather Town, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 120. Venda: no site Sympla.
Parabéns Senhor Presidente
Peça on-line, com texto de Fernando Duarte e Rita Elmôr e direção de Fernando Philbert, conta com atuação de Danielle Winits e Christine Fernandes. A comédia tem exibição às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 19 a 21 de março, às 20h; 25 e 26 de março, às 20h; e 28 de março, às 18h e 20h. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Os Saltimbancos
Espetáculo virtual com atuação de Alex Moreira, Augusto Valente, Beatriz Amado, Diego Domingues e Milene Vianna. Sua transmissão gratuita ocorre às 14h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 26 de março, às 10h e 14h; 1, 2, 9, 10, 11 e 16 de abril, às 16h.
John e Eu
Espetáculo on-line com texto e atuação de Nicolas Trevijano. Sua temporada vai de 18 de março a 11 de abril, quinta a domingo, às 20h. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. A transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Restos de Confinamento
Espetáculo virtual com texto de Gabriela Mellão e atuação de Clovys Tôrres e Eucir de Souza. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação: 14 anos.
O Amor é Uma Ilha
Espetáculo virtual com texto de Maria Giulia Pinheiro e atuação Débora Veneziane e Pedro Lopes. Sua transmissão ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação: 14 anos.
As Palavras da Nossa Casa
Espetáculo virtual realizado pelo Núcleo Teatro de Imersão. O elenco conta com Adriana Câmara, Gizelle Menon, Glau Gurgel. Os ingressos gratuitos para o drama imersivo podem ser reservados no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação: 14 anos. Temporada: 22 a 27 de março de 2021, de segunda a sexta: às 14:30h e às 19h30; e, no sábado, às 16h e às 20h.
Constância
Apresentação on-line com direção e dramaturgia de Joana Marinho. Sua transmissão gratuita ocorre às 20h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Seus ingressos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 25 a 28 de março, às 20h.
O Corpo que eu Habito
Espetáculo virtual com direção artística e coreografia de Sueli Guerra. O espetáculo gravado no Teatro Cacilda Becker, no Rio de Janeiro, será exibido às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 10 anos. Temporada: 25 e 26 de março, às 20h; 27 e 28 de março, às 17h e 20h.
Minhas Queridas
Espetáculo virtual da Cia. de Teatro Diversão e Arte, com direção e dramaturgia de Stella Tobar. Temporada: de 19 a 28 de março; sextas, às 20h; sábados e domingos, às 19h. Sua transmissão ocorre no canal no YouTube da companhia. Duração: 70 minutos. Classificação indicativa: 14 anos. Após a apresentação haverá bate-papo com participação das atrizes Marilene Grama e Simone Evaristo e mediação de Stella Tobar.
Auto de João da Cruz
Espetáculo virtual da da Cia OmondÉ, com direção de Inez Viana. Temporada: de 5 a 28 de março; sextas a domingo, às 19h. Sua transmissão gratuita ocorre no canal no YouTube da companhia. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 14 anos.
Festival em Má Companhia
O evento que vai de 6 a 28 de março reúne trabalhos de grupos e artistas das artes cênicas. Ele abarca a 5ª Mostra OFF de Teatro de Grupo, a Mostra Casa Vermelha, três mesas temáticas (Mesas OFF) e uma conferência. Gratuito, o evento tem suas transmissões exibidas no YouTube e Instagram da Má Companhia. Confira a programação do dia:
CINEMA
Festival Cinema Também é Quilombo
O evento que teve início no dia 19 de março e segue até 28 reúne sob a temática do cinema negro a exibição de quatro mostras audiovisuais, em caráter competitivo por júri popular, com produções de realizadores negros brasileiros e da diáspora africana em outros países, além de webinários, sarau e um masterclass. Todas as atividades são gratuitas, abertas ao público e on-line, no site Todesplay. Confira a programação do dia:
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.