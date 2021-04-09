Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

Sexta-feira (16/04) terá live solidária com Xande de Pilares e Teresa Cristina

A agenda ainda terá apresentação virtual do cantor Saldanha Rolim no Festival Tradições; confira a programação cultural do dia

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 18:53

Publicado em 

09 abr 2021 às 18:53

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Festival Tradições

O festival musical da Favo Cultura teve início no dia 2 de abril e segue até o dia 30 do mesmo mês. Na sexta-feira (16), o artista a se apresentar é o cantor Saldanha Rolim. A transmissão ocorre às 19h, no canal no YouTube da Favo Cultural

Maria Luiza Jobim

A cantora, filha deTom Jobim, se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.

Festival SP Choro in Jazz

O evento que teve início na quinta-feira (15) vai até o dia 18 de abril, reunindo 22 instrumentistas paulistas de destaque no jazz, choro e MPB. Suas transmissões irão ocorrer no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:

Xande de Pilares e Teresa Cristina

A Live Solidária “Cristo Redentor, Eu Quero Doar” ocorre às 20h, no canal no YouTube de Cristo Redentor e do cantor Xande de Pilares. A apresentação do show ficará por conta de Padre Omar, Gardênia Cavalcanti e Silvia Gonzaga. Será possível ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio do PIX, no QR Code que será disponibilizado na tela da live. 

TEATRO

Os Saltimbancos

Espetáculo virtual com atuação de Alex Moreira, Augusto Valente, Beatriz Amado, Diego Domingues e Milene Vianna. Sua transmissão gratuita ocorre às 16h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 26 de março, às 10h e 14h; 1, 2, 9, 10, 11 e 16 de abril, às 16h.

As Mariposas

O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados