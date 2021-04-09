Sexta-feira (16/04) terá live solidária com Xande de Pilares e Teresa Cristina

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MÚSICA
Festival Tradições
O festival musical da Favo Cultura teve início no dia 2 de abril e segue até o dia 30 do mesmo mês. Na sexta-feira (16), o artista a se apresentar é o cantor Saldanha Rolim. A transmissão ocorre às 19h, no canal no YouTube da Favo Cultural.
Maria Luiza Jobim
A cantora, filha deTom Jobim, se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Festival SP Choro in Jazz
O evento que teve início na quinta-feira (15) vai até o dia 18 de abril, reunindo 22 instrumentistas paulistas de destaque no jazz, choro e MPB. Suas transmissões irão ocorrer no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:
Xande de Pilares e Teresa Cristina
A Live Solidária “Cristo Redentor, Eu Quero Doar” ocorre às 20h, no canal no YouTube de Cristo Redentor e do cantor Xande de Pilares. A apresentação do show ficará por conta de Padre Omar, Gardênia Cavalcanti e Silvia Gonzaga. Será possível ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio do PIX, no QR Code que será disponibilizado na tela da live.
TEATRO
Os Saltimbancos
Espetáculo virtual com atuação de Alex Moreira, Augusto Valente, Beatriz Amado, Diego Domingues e Milene Vianna. Sua transmissão gratuita ocorre às 16h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 26 de março, às 10h e 14h; 1, 2, 9, 10, 11 e 16 de abril, às 16h.
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.