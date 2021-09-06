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Para curtir

Sexta-feira (10/09) terá apresentação de cantor Chininha na Serra

Shows do grupo Revelação e Carlos Papel  também fazem parte da programação do dia; confira a agenda

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 20:45

Publicado em 

06 set 2021 às 20:45

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Chininha

O músico se apresenta a partir das 22h, no Botequim D'Villa (Av. Colares Júnior, Vila Nova de Colares, Serra ). Ingresso: R$ 40 (geral/inteira/lote1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Movimenta

Grupo Deixa de Conversa e Djs Koreia, Esquilo e Isaque Gomes se apresentam a partir das 22h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (inteira/lote 2). Venda: no site SuperTicket. Informações: (27) 99791-5623. Classificação: 18 anos.

Nando & Michel e Phill Fernandes

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (lista amiga). Venda: no site Pensa no Evento. Informações: (27)98170-7651. Classificação: 18 anos.

Pagode Capixaba Festival

Com D' Moleque, LeqSamba e Frenessy. A partir das 22h, no Matrix Hall (Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica). Ingresso: R$ 15. Venda: no pix 99735-5246. Informações: (27) 3336-4776. Classificação: 16 anos. 

Modo  On

Com Frazão, Dj Koreia e Luca de Belucio. A partir das 20h, no Spettus (R. João Germano de Melo, 2626-2802,Jardim Atlântico, Serra). Ingresso: R4 20 (meia/ lote 1). Venda: no site SuperTicket

Carlos Papel

O cantor se apresenta às 19h30, no Teatro Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.). Ingresso: R$ 15 (meia). Venda: na bilheteria do local. Informações: (27) 3232-4750. Classificação: livre.

João Lucas e Marcelo + Evandro e Ranieri

Músicos se apresentam a partir das 13h, na Wood's (Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi). Ingresso: não informado, nome na lista pelo número (27) 99889-0278, mesa e lounge pelo (27) 99924-1617.

Revelação

Mais Pedala Samba na abertura. A partir das 19h, no Na Vista (R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória). Ingresso: R$ 70 (lote 1). Venda: no site Le Billet

MÚSICA AO VIVO

Marco Cypreste & Tarek Moussalem

Músicos se apresentam a partir das 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425. 

Projeto Brasilianos

Músicos se apresentam a partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, samba. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3026-7868.

Fabrício Costa (voz)+ Vitor Ramos (violão) + Paula Maddi (percussão) + Davi Fernandes (contrabaixo)

Músicos se apresentam a partir das 19h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, MPB. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

Vinícius Caranguejo e Carnavalia

Músicos se apresentam a partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, forró, xote, pagode, samba, axé, Ijexá. Informações: (27) 3025-1516.

Claudio Bocca e Saulo Simonassi

Músicos se apresentam a partir das 21h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Forrofiá

Músicos se apresentam a partir das 20h, no Resenha Beach Club (Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 190, São Pedro, Serra). No repertório, forró. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99798-4093.

MÚSICA ON-LINE

Troá

A apresentação ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A dupla leva rock, blues, jazz e funk ao público. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos.

TEATRO

Vix Comedy Convida

Stand-up cpm Juan Martins, Rafael Oliveira e Thiago Carvalho (SP)., no Vix Comedy(Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória). Pré show: 19h30. Show: 20h30. Ingresso: R$ 25 (lote 1); R$ 30 (lote 2); R$ 35 (lote 3). Classificação: 16 anos. Venda: no site Vixcomedyclub

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Impermanência

Exposição fotográfica do artista, curador e pesquisador Bruno Zorzal. A mostra traz questões como a efemeridade das imagens e a realidade da vida contemporânea, se apropriando de processos fotográficos históricos e artesanais. Visitação:  23 de junho a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas. Sábado e feriados, das 10 às 14 horas mediante agendamento através do telefone (27) 3132-5295. Local: Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória). Classificação Indicativa: Livre. Entrada gratuita. 

Natureza Gigante

Exposição presencial com reprodução de insetos e seus predadores com sons e movimentos realísticos. Entre as atrações, formiga, joaninha, borboleta-azul, besouro-rinoceronte, vaga-lume, louva-a-deus, centopeia e gafanhoto. Visitação: até o dia 12 de setembro de 2021, durante o horário de Funcionamento do Boulevard Shopping (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha). Entrada gratuita.

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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