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Sexta (19) traz show virtual com Mateus Carrilho

Noite traz ainda duas apresentações musicais da Orquestra Filarmônica de São Paulo, além de Otávio Muller, com a pré-estreia on-line da peça "Questão de Falha"

Publicado em 

17 fev 2021 às 17:26

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 17:26

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

Mateus Carrilho

Live “#CarnaBlued” nesta sexta-feira, às 20h, com transmissão pelo Instagram.

Outros Sons de Carnaval

Apresentações dos grupos Banda Flor e Mistura de Temperos. A partir das 19h, no Portal A Cidade On

Orquestra Filarmônica de São Paulo

Apresentação do Coro da Osesp, a partir das 19h, e 20h30, Recital do Quarteto Osesp, com transmissão no YouTube

Bhaskar e Dubdogz

Live de música eletrônica na 6˚ edição do projeto Follow The Sun, diretamente da Pedra Furada, em Jalapão, Tocantins. A partir das 20h, com transmissão pelo YouTube.

Griôs do Samba

Com transmissão a partir das 19h, no canal Fitamarela no Youtube, com participação da velha guarda do samba carioca.

DJ Marcio Fernandes

O Melhor das pistas de dança de todos os tempos, com mixagem ao vivo. A partir das 19h, no canal do YouTube do DJ Marcio Fernandes.

Underground Radio

Com participação dos DJs Ricardo Escudeiro e Gé Rodrigues. A partir das 19h, no site do Madame Underground Club

Teresa Cristina

A partir das 22h, no Instagram da sambista carioca.

Pitty

A partir das 21h, com apresentação ao vivo no canal da cantora no Twitch.

MÚSICA AO VIVO

Hangar Gastrobar

Show com Eder Araújo e DJ Malini, a partir das 18h. Entrada: R$ 15. Endereço: Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99320-4496.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

TEATRO

O Amor e a Peste

A partir das 20h, com transmissão pela plataforma Sympla Streaming. Ingressos a partir de R$ 15, à venda pelo site Sympla.

Polaroides Secretas

A partir das 20h, com transmissão pela plataforma Sympla Streaming. Sessões gratuitas pelo site Sympla.

Questão de Falha

A partir das 21h30, com transmissão pela plataforma Sympla Streaming. Ingressos a partir de R$ 20, à venda pelo site Sympla.

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