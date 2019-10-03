Sertanejos animam o sábado (05/10) em Jardim da Penha

Quando?
Dia 5 de outubro de 2019, sábado, às 23h.
Onde?
Wood’s Vitória. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.
Quanto?
R$ 40
Informações:
(27) 99889-0278.
Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 12:00
Publicado em
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