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Balada

Sertanejos animam o sábado (05/10) em Jardim da Penha

Wood's recebe a dupla João Fellipe & Rafael e os cantores Michele Freire e Luca Di Belucio

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 12:00

Publicado em 

03 out 2019 às 12:00
João Fellipe e Rafael Crédito: Amós Rodrigues

Quando?

Dia 5 de outubro de 2019, sábado, às 23h.

Onde?

Wood’s Vitória. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto?

R$ 40

Informações:

(27) 99889-0278.

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