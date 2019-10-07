Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Balada

Sertanejo em Cariacica na terça (08/10)

Barrerito recebe a festa "Terça-feira sem Lei" com shows de Rian & Rodrigo e Breno & Bernardo

Publicado em 

07 out 2019 às 11:49

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 11:49

Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas

Quando?

Dia 8 de outubro de 2019, terça, às 19h.

Onde?

Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.

Quanto?

Entrada gratuita.

Informações:

(27) 99810-4312.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados