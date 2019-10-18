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Serenata

Seresta com o grupo Sinfonia da Mata

O grupo Sinfonia da Mata realiza uma serenata no CLube Alvares Cabral

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 14:11

Publicado em 

18 out 2019 às 14:11

Quando?

Às 21h, no sábado (19)

Onde?

Clube Alvares Cabral, Av. Mascaranhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória

Informações?'

(27) 9774-3554

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