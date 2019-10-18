Seresta com o grupo Sinfonia da Mata

Quando?
Às 21h, no sábado (19)
Onde?
Clube Alvares Cabral, Av. Mascaranhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
Informações?'
(27) 9774-3554
Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 14:11
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