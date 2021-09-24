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Agenda

Segunda-feira (27/09) terá espetáculo de comédia "E aí, Testou?"

O show conta com participação dos comediantes Pejota, Haeckel Ferreira e vários outros; confira a agenda

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 18:44

Publicado em 

24 set 2021 às 18:44

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Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

TEATRO

E Aí, Testou?

Show de comédia com participação de 10 humoristas testando piadas. A partir das 20h30, no Vix Comedy Club (R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória). Ingresso: R$ 5. Venda: no site vixcomedyclub.com.br. Classificação: 14 anos. 

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

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