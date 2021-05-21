Segunda-feira (24/05) conta com sessão do filme de dança "Doce Selvagem"

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
Dança
Doce Selvagem
A obra do Núcleo Improvisação em contato é um filme inspirado no espetáculo de dança "Urban Feral", trabalho que teve estreia em 2018. Temporada: 21 a 26 de maio, sempre às 20h. As transmissões ocorrem no Zoom e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
MÚSICA
A Hora da Música
O podcast do músico Jura Fernandes ganha mais um episódio. Os bate-papos do projeto versão sobre o setor musical. As produções estão sendo postadas no Spotify.
Meu barbudo favorito
O músico Sandrera participa de bate-papo virtual de abertura do projeto que traça um diálogo entre Paulo Freire e Raul Seixas. A live ocorre às 19h, no perfil no Instagram da Thelema.
TEATRO
Codinome Madame
Espetáculo virtual com texto e direção de Tati Bueno, além de atuação de Bia Toledo. Sua temporada teve início no dia 15 e segue até 31 de maio, de sábado a segunda, às 21h. Para assistir à peça gratuita, os interessados devem se cadastrar no site #codinomemadame. Após o cadastro, o link da transmissão será enviado por WhatsApp.
O Pior de Mim
O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 24 de maio até às 23h59 do dia 30 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e a as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Macbeth 2020
Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Moléstia
Espetáculo virtual com dramaturgia de Herton Gustavo Gratto. A peça tem acesso sob demanda, podendo ser adquirido ingresso até o dia 17 de maio. A partir do aluguel da peça, o cliente poderá assisti-la em até 48h. Ingresso: R$ 10 a R$ 30. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.