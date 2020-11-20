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Segunda-feira (23) terá espetáculo on-line "Contos Negreiros do Brasil"

A programação também contará com a atração da 7ª edição do Festival Encontro Das Pretas; confira a agenda

Publicado em 

20 nov 2020 às 18:06

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 18:06

Elenco do espetáculo
Elenco do espetáculo "Contos Negreiros do Brasil" Crédito: Júlio Ricardo/ Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Multicultural

7ª edição Festival Encontro Das Pretas

No festival, que ocorrerá entre os dias 20 e 29 de novembro, haverá shows, DJ sets, talks, exposições, conteúdos virtuais e feira afroempreendedora virtual. O evento realizado pelo Instituto DasPretas.Org é 100% on-line e gratuito, tendo a exibição de suas atrações no YoutubeFacebookInstagram e Site. Confira a programação do dia:

Teatro

Oboró- Masculinidades Negras

Espetáculo on-line com texto de Adalberto Neto e direção de Rodrigo França. Sua exibição ocorre às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: de R$ 15 a R$ 150. Venda: No site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 40 minutos. Temporada: 9 a 30 de novembro. 

Todos os Sonhos do Mundo

Monólogo com texto e atuação de Ivam Cabral. Às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 0 ou R$ 10. Venda: No site Sympla. Duração: 60 minutos. 

Mãe Arrependida

Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 09 de novembro a 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Contos Negreiros do Brasil

Espetáculo digital com texto de Marcelino Freire e direção de Fernando Philbert. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 15 a R$ 150. Venda: No site Sympla. Duração: 75 minutos. Classificação: 12 anos. Temporada: 9 a 30 de novembro, segundas, às 21h. 

Os Que Esperam a Hora de Morrer

Peça on-line produzida pela Cia Os Profanos. O espetáculo conta com a atuação de Tom Garcia e Monique Almeida. Sua Transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 (esgotado) ou  R$ 7,50. Venda: No site Sympla.  

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