Segunda-feira (23) terá espetáculo on-line "Contos Negreiros do Brasil"

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Multicultural
7ª edição Festival Encontro Das Pretas
No festival, que ocorrerá entre os dias 20 e 29 de novembro, haverá shows, DJ sets, talks, exposições, conteúdos virtuais e feira afroempreendedora virtual. O evento realizado pelo Instituto DasPretas.Org é 100% on-line e gratuito, tendo a exibição de suas atrações no Youtube, Facebook, Instagram e Site. Confira a programação do dia:
Teatro
Oboró- Masculinidades Negras
Espetáculo on-line com texto de Adalberto Neto e direção de Rodrigo França. Sua exibição ocorre às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: de R$ 15 a R$ 150. Venda: No site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 40 minutos. Temporada: 9 a 30 de novembro.
Todos os Sonhos do Mundo
Monólogo com texto e atuação de Ivam Cabral. Às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 0 ou R$ 10. Venda: No site Sympla. Duração: 60 minutos.
Mãe Arrependida
Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 09 de novembro a 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Contos Negreiros do Brasil
Espetáculo digital com texto de Marcelino Freire e direção de Fernando Philbert. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 15 a R$ 150. Venda: No site Sympla. Duração: 75 minutos. Classificação: 12 anos. Temporada: 9 a 30 de novembro, segundas, às 21h.
Os Que Esperam a Hora de Morrer
Peça on-line produzida pela Cia Os Profanos. O espetáculo conta com a atuação de Tom Garcia e Monique Almeida. Sua Transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 (esgotado) ou R$ 7,50. Venda: No site Sympla.