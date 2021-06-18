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Segunda-feira (21/06) terá espetáculo on-line "Uma Peça Para Salvar o Mundo"

A programação também contará com a apresentação de teatro digital "Olhos Moles", que trata da vida da escritora e militante Pagu

Publicado em 

18 jun 2021 às 16:49

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 16:49

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

TEATRO

Uma Peça para Salvar o Mundo

Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A atuação/mediação é de Thiago mendonça. Temporada: 06 a 28 de junho, domingos e segundas, às 20h. Ingresso: R$ 0; R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

Angustia-me

Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. 

O Despertar da Primavera

Montagem virtual do clássico da dramaturgia mundial, feita pela Cia. Epílogo. A adaptação é de Luccas Papp. Temporada: 7 a 28 de junho, segundas, às 20h. Ingresso: R$ 20; R$ 40; R$ 60. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Duração: 80 minutos. Classificação Indicartiva: 10 anos. 

Olhos Moles

Espetáculo virtual com texto e atuação de Annete Moreira. Sua transmissão ocorre às 20h, no Google Meet, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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