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Segunda-feira (15/03) terá peça "Golpes no Ventre" on-line

A programação também irá contar com outros espetáculos virtuais, como "Das Paredes", com texto e direção de Letícia Coura

Publicado em 12 de Março de 2021 às 17:23

Publicado em 

12 mar 2021 às 17:23

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TEATRO

Golpes no Ventre

Espetáculo virtual solo da atriz Jana Santa Cruz. A apresentação conta com texto e direção de Fernando Santana. A transmissão ocorre às 19h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

Das Ruas Um Orfeu de Mochila - O Musical

Espetáculo on-line sobre o amor de Orfeu e Eurídice em uma realidade urbana, com texto de Andreza Rodrigues e Thiuane Campos. A transmissão ocorre às 18h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: de 1 a 16 de março, segundas e terça, às 20h.

Hell Center, O Espetáculo

Espetáculo digital com Anderson Dantas, Bele Marinho, Bia Guedes e outros 14 atores. O show acontece com 5 ambientes simultâneos, em que o público pode circular. Sua transmissão ocorre às 20h30, na plataforma do espetáculo, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 25, R$ 50. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos.

Das Paredes

A peça virtual conta com texto e direção de Letícia Coura, além de música e atuação por Chiris Gomes, Letícia Coura, Nana Carneiro da Cunha, Tetê Purezempla e Maria Bitarello. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingesso gratuito pode ser reservado no site Sympla.

Semente

Peça virtual com dramaturgia e atuação de Stella Tobar. O espetáculo ocorre às 22h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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